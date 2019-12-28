蕭正楠曬黃翠如溫暖牌頸巾　爭着老婆外套原來用心良苦

蕭正楠和黃翠如婚後經常放閃，兩公婆正在歐洲度假過聖誕，分別都有在社交網站PO旅行的照片，更不時隔空互動打情罵俏，相當有情趣。蕭正楠今日更在IG大曬老婆送給自己的溫暖牌頸巾，手工相當不錯，翠如雖然被封「地獄廚神」，但織得一手好頸巾，都算賢淑呀！

蕭正楠chok樣曬黃翠如溫暖牌頸巾。（IG截圖／edwinsiu）

在歐洲天寒地凍，為了曬頸巾有幾靚，阿蕭除下外套，他留言說：「寒冷天氣...零度又如何？我有你給的溫暖#謝謝你的聖誕禮物#感動到想喊#影完嘞#比返件外套我啦#唔該」暗指老婆唔畀衫自己着，相當搞笑。

而另一邊翠如則上載一張蕭正楠的Chok相，指控他穿了自己的外套：「我就只帶來兩件外套，然後他把我其中一件外套穿上，還很自在擺pose要我為他拍照，我可以怎樣？」而老公則留言解釋說：「我只係怕你凍嘅時候，可以有多件外套可以着唧」，還附上一個喊樣公仔，非常鬼馬，原來蕭正楠搶翠如件外套來穿是用心良苦，兩公婆的互動好鬼Sweet！不過估唔到，蕭正楠竟然着得落翠如件外套！

蕭正楠爭着老婆件外套，原來是用心良苦。（IG截圖／wongtsuiyu）

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