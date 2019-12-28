Apink出道8年遭KBS中途終止演出　娜恩、恩地網上哭訴不公平對待

《KBS歌謠大祝祭2019》昨天（27日）於韓國舉行，多組人氣歌手包括TWICE、BTS防彈少年團和MAMAMOO等都有出席。可是出道8年，人氣仍非常高的Apink昨晚卻遭KBS突然中斷表演，疑似受到電視台的不公平對待。其後成員娜恩、恩地和普美等在網上哭訴，隊長初瓏更開直播向粉絲道歉。

昨晚Apink是全場出席歌手中，出道年資最長的組合，可是卻爆出遭KBS無禮對待。Apink昨日除了為粉絲準備了《%%》的舞台，亦編排了30秒左右的特別舞蹈，可是在伴舞都已上台準備好的情況下，Apink的表演突然被中斷，直播畫面轉成廣告。根據現場的粉絲所講，音樂停止後，6位成員表現驚訝，最後更被工作人員要求下台，情況相當尷尬。加上Apink表演後，GOT7、TWICE和BTS防彈少年團都未有出現中途舞台被中斷的情況，因此令粉絲相當氣憤。

從現場的影片可見，音樂突然被終止後，Apink成員表現慌張。（FB/@ idolinews）

Apink粉絲力數KBS五大罪：

事後，平時被粉絲形容為「佛系」的娜恩亦在個人IG上傳完整版的練習片段並哭訴：「今年年尾有很多令人難過的事，無法展示用心準備的舞台，很難過亦非常抱歉…希望以後能在有一個安全、公平及使人感到滿足的環境下表演。」並向從前天已開始錄製的工作人員、一同用心準備的成員和舞者，以及期待很久的粉絲道歉。恩地和普美亦有分別在IG及粉絲俱樂部上發文，留下抱歉的文字。而隊長初瓏則打開直播，表示未能為粉絲留下回憶而遺憾的心，見到她通紅的雙眼和哽咽的聲音，粉絲更感心痛。

直播最後畫面可見，娜恩已背後鏡頭準備特別編舞。（KBS截圖）

重演昨晚Apink舞台：

+ 11 + 10 + 9

對於Apink疑受不公平待遇，KBS今天發聲明向粉絲及成員道歉。負責人解釋由於綵排期間，懸掛式的攝影機出現了問題，所以省略了部份鏡頭的設置，同時令到綵排時間延遲了一小時間。KBS承認Apink舞台直播中出現了失誤，忽略了其中一部份，表示如果能夠準備得更徹底的話就不會發生同樣事故，未來將仔細研究過程的中過失，不知道粉絲是否收貨呢？

娜恩昨晚在IG上傳完整版的舞蹈，哭訴及道歉。（微博/@韓國me2day）