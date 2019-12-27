【KBS歌謠大祝祭2019】BTS壓軸登場　TWICE表演音響疑出問題

一年一度的「KBS歌謠大祝祭」今天（27日）在一山KINTEX隆重舉行，多組偶像都有出席，現場氣氛熱鬧。而今晚的尾聲當然由TWICE、GOT7及BTS防彈少年團以壓軸的姿態出場。

TWICE表演時疑似音樂過大，娜璉要用手按着耳機。（KBS截圖）

以全白舞台服出場的TWICE帶來了《Feel Special》和日本發行的《Breakthrough》韓文版，相信不少粉絲都相當驚喜。由於《Breakthrough》包括大量危險的地板動作，志效及娜璉更要躺在地上，讓其他成員跨過，所以粉絲都未有太多機會欣賞到Live表演。不過TWICE表演期間，疑似因背景音樂聲量過高，以致未能非常清楚聽到八人的歌聲。表演期間，娜璉也多次用單手按着耳機，幸好未有對演出有太大影響但略為可惜。

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GOT7王嘉爾帥氣程度滿分！（KBS截圖）

壓軸出場的BTS防彈少年團一連帶來《GOGO》、《HOME》、《Boys with Luv》、《Mikrokosmos》和《Dionysus》五首歌，就像開了一場小型演唱會一樣。BTS防彈少年團七人穿着睡衣和睡袍等造型現身，由氣氛輕鬆的表演，其後再換上西裝恤衫變認真，可說是用心到不得了！雖然粉絲足足等了幾小時，可是偶像一出場，立即把現場氣氛炒到最高點，可見組合的高人氣。

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BTS防彈少年團一連換足三套衫！（KBS截圖）