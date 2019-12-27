【KBS歌謠大祝祭2019】紅地氈出事故　TWICE、BTS尷尬出場無記者

一年一度的「KBS歌謠大祝祭」今天（27日）在一山KINTEX隆重舉行，BTS防彈少年團、TWICE、GOT7、MAMAMOO、Apink、ITZY和SEVENTEEN等多組人氣偶像都有出席。每當見到自己支持的歌手現身，不少粉絲都會尖叫應援，現場由紅地氈起已相當熱鬧。

MAMAMOO Solar透視裝出席紅地氈成為焦點。（donga.com）

每組歌手今天都有盛裝出席，講到最矚目的女偶像相信必定是MAMAMO的Solar。Solar今天身穿黑色透視網紗上衣現身，只是穿上黑色Bra Top打底。雖然沒有刻意展露身材，可是已經性感指數爆錶，同時亦散發着一陣優雅的女人味。可是紅地氈進行到接近尾聲時，疑似因記者需移動到表演場地準備拍攝而曾一度中斷，所以當Apink、TWICE和GOT7等人壓軸出場時，現場只剩下大會攝影師及粉絲，場面顯得有點冷清。

TWICE出場時只剩下大會攝影師，但8人仍非常專業揮手微笑。（KBS截圖）

按圖睇出席女偶像美照：

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而男偶像方面，必定是由「世界彈」BTS防彈少年團壓軸出場，當全黑上陣的7位成員現身紅地氈時，粉絲尖叫聲不斷。雖然現場記者已率先離開，可是紅地氈的閃光燈仍閃過不停！被問到要用4個字形容2020年，Jimin非常識做回答「我很愛你」，但卻令身旁的成員非常害羞。隊長RM也透露今晚準備了性感的舞台，希望粉絲能夠多多期待。

粉絲如想等待BTS防彈少年團的高清紅地氈照，可能要等多一會兒了。（KBS截圖）

有邊個男偶像出席？