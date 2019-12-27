【KBS歌謠大祝祭2019】Red Velevt、Apink等合作　ITZY致敬miss A

一年一度的「KBS歌謠大祝祭」今天（27日）在一山KINTEX隆重舉行，由Red Velvet Irene、GOT7珍榮和申東燁擔任主持。多組人氣偶像包括：BTS防彈少年團、TWICE、MAMAMOO、Apink和ITZY等都有獲邀出席。雖然歌手們都非常口密不肯透露表演內容，可是粉絲當然最期待合作舞台。

夏榮、Joy和Yerin三位同校好友，今晚帶來合作舞台。（KBS截圖）

每年的合作舞台都是K-Pop粉絲最期待的環節，期待不同組合的歌手，互相之間刷出的新火花。同樣是1996年出生的Apink夏榮、Red Velvet Joy和GFRIEND Yerin今晚就組成小分組，帶來少女時代《Mr.Mr.》的特別舞台。未知是否三人原本已是同學好友，所以默契特別好。雖然只是第一次合作表演，可是合拍得像同一組合一樣，唱功亦大受稱讚！

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ITZY性感致敬師姐miss A。（KBS截圖）

除了合作舞台外，後輩向前輩歌手的致敬舞台也是另一焦點。今年出道的新人男團TXT首先帶來SHINee的出道歌《Replay》，完美重現前輩11年前的青澀舞台。加上SHINee和TXT同樣是5人組合，相信粉絲也特別有感觸。而新人女團ITZY則帶來師姐miss A出道歌《Bad Girl Good Girl》，雖然TWICE亦多次翻跳這首經典金曲，但5人瞓身落地演出，帶來與平日青春不同的一面，令粉絲非常驚喜。

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TXT今晚完美重現SHINee出道歌《Replay》。（KBS截圖）