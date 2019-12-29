【SBS演藝大賞2019】劉在錫六度奪大賞　致辭悼念Sulli雪莉具荷拉

韓國SBS電視台年度盛事《SBS演藝大賞2019》昨晚（28日）隆重舉行，人稱「劉大神」的劉在錫繼2008、2009、2010、2011、2015年後，第六度獲得最高榮譽「大賞」，劉在錫領獎時，除了感謝家人、《Running Man》的拍檔和工作人員外，還提及今年去世的Sulli雪莉和具荷拉。

《SBS演藝大賞2019》昨晚隆重舉行，《SBS演藝大賞2019》昨晚隆重舉行， 劉在錫第六次獲得最高榮譽「大賞」。（《SBS演藝大賞2019》畫面）

劉在錫坦言明年《Running Man》播出十周年，希望與《Running Man》團隊一同獲獎，不過最後獨自獲獎，對拍檔和工作人員既感謝又抱歉。劉在錫又表示，真人騷近年在綜藝節目界走下坡，對於《Running Man》未來還要展現甚麼面貌，劉在錫和《Running Man》團隊為了能有更大發展空間會多加努力。

《Running Man》主持一同祝賀劉在錫獲獎。（《SBS演藝大賞2019》畫面）

劉在錫希望與《Running Man》團隊一同獲獎，不過最後獨自獲獎，對拍檔和工作人員既感謝又抱歉。（《SBS演藝大賞2019》畫面）

劉在錫又在得獎感言中提及今年去世的Sulli雪莉和具荷拉，祝願兩人在天國能舒服地做想做的事，亦衷心感謝兩人曾參與《Running Man》。劉在錫亦不禁慨嘆：「我最近常常想，以前只想着『沒有幸福的事嗎？』、『沒有快樂的事嗎？』，最近就算平凡地過日子也很感恩。很多人流着汗支持我的一天、一周、一年，（在此）再一次感謝他們。」

劉在錫又在得獎感言悼念今年去世的Sulli雪莉和具荷拉，祝願兩人在天國能舒服地做想做的事。（IG/@koohara）

點擊睇《SBS演藝大賞》得獎名單