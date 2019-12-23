《Running Man》賴恩雷諾士擔任嘉賓超活躍　獲劉在錫讚好Talk得

韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》不只受亞洲觀眾歡迎，連荷里活巨星到訪韓國時，例必參與《Running Man》錄影，例如賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、瑪麗蓮洛倫（Mélanie Laurent）和安卓亞霍娜（Adria Arjona）早前到韓國宣傳新片《鬼影特攻：以暴制暴》（6 Underground），並參與昨日（22日）播出的《Running Man》，與主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻、池錫辰，還有嘉賓黃寶拉玩遊戲，其中「死侍」賴恩雷諾士表現非常活躍，獲劉在錫等人大讚具綜藝感！

《鬼影特攻：以暴制暴》主角瑪麗蓮洛倫、安卓亞霍娜和賴恩雷諾士擔任《Running Man》嘉賓。（《Running Man》畫面）

賴恩雷諾士甫入場即展現熱情一面，除了直呼李光洙的暱稱「長頸鹿」，還與劉在錫、Haha互送心心，更自爆首次到訪韓國時，曾一口氣喝掉一瓶燒酒，嚇呆在場主持和嘉賓，劉在錫更不禁大讚：「賴恩的談話真的很好喔！」不過，賴恩雷諾士在玩遊戲方面似乎比較「水皮」，皆因今集《Running Man》遊戲要求主持和嘉賓踢毽踢到指定次數，賴恩雷諾士需踢4次毽，惟他兩度挑戰都只能踢到3次，令賴恩雷諾士非常無奈，只能臥在地上扮有型，場面非常搞笑！

賴恩雷諾士在節目非常活躍，劉在錫不禁大讚具綜藝才能。（《Running Man》畫面）

雖然極具綜藝才能，不過賴恩雷諾士似乎不擅長踢毽。（《Running Man》畫面）

睇下賴恩雷諾士有幾Talk得同玩得！

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另外，賴恩雷諾士等三人好奇《Running Man》主持的年齡，雖然他們成功猜中全昭旻是最年少主持，不過安卓亞霍娜推測全昭旻只有27歲，令現年33歲的全昭旻興奮不已，安卓亞霍娜得悉其真實年齡後大吃一驚，直言：「你一定要告訴我（保養）秘方！」賴恩雷諾士知道池錫辰今年53歲，而非想像中的36歲後，更高呼池錫辰做「爸爸」，令全場哭笑不得！

安卓亞霍娜猜中全昭旻是最年少成員，令對方心情不俗。（《Running Man》畫面）

賴恩雷諾士知道池錫辰真實年齡後，竟稱對方做「爸爸」！（《Running Man》畫面）

《Running Man》主持年齡嚇到三位嘉賓O曬咀