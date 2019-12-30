蘇打綠復團受官司影響？吳青峰俏皮避答　獲楊丞琳邀後台一起跨年

吳青峰今出席代言手遊活動，他笑說廠商很有種，「他們知道我沒有在玩遊戲的，卻想找我試試看」，但他也爆料自己等級「暴衝」全是「靠關係」，廠商從側面得知帳號幫練功，對帳號名稱保密到家，只透露是4個字、與自己有關，見到其他玩家的名稱用自己的名字，也不會私訊認親，「我很冷漠的，這是熱鬧、冷漠都能玩的遊戲，跟我的演唱會一樣」。

他今年將於北市府倒數後壓軸演出，他表示：「最近很緊張，好不容易巡演第一關過了，沒想到跨年又要開始胃痛。」作勢擔心觀眾走光或睡著，還假裝委屈拭淚，並說：「我個人是很害怕轉播音質的歌手，因為沒有一個轉播音質可以如實呈現我美妙的歌聲。」楊丞琳日前受訪表示演出後要和他相約跨年，吳青峰說：「真的是好特別的邀約哦！第一次有人約我跨年，她那時問我會不會先去現場，我說會啊要去看妳，所以就約好一起在後台跨年。」

青峰日前出席了其代言手遊的宣傅傳活動（點圖放大）▼▼▼

吳青峰「太空備忘記」高雄巨蛋演出時不慎罹患急性咽喉炎，他笑說現在沒有要唱歌，喉嚨就完全恢復，「但只要重大表演前我就會感冒，我會盡力表現不讓大家發現。」蘇打綠明年將結束為期3年的休團，卻和前經紀人林暐哲深陷官司糾紛，問到復團與官司相關問題，他俏皮說：「這個問題要去問蘇打綠喔，我是吳青峰。」

青峰在「太空備忘記」高雄巨蛋演出時不慎罹患急性咽喉炎，按圖欣賞他的精彩演出▼▼

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