青峰將《窺／寂寞的時候》重新編曲　三寸單曲靈感來自柯泯薰？

《窺》是蘇打綠的早期作品，詞曲由青峰包辦，其實這首歌比推出樂迷聽到前還要早完成，而今年正正亦是《窺》和《寂寞的時候》兩首歌的20歲，青峰便和當初一起創作《窺》的朋友希文說：「過了快二十年，沒想到我們都裹在做音樂。」一向鬼點子很多的青峰亦萌生新想法：「我問他有沒有興趣來編個新版本，他一口答應，然後給了我這個新編曲。我們的二十週年版。」就這樣，《窺／寂寞的時候》二十週年版本就誕生了。

《窺》為青峰第一首創作作品。（Instagram@青峰）

青峰亦與樂迷分享了《窺》背後的創作故事，在2000年他還是高三的時候，那年附中（國立臺灣師範大學附屬高級中學，青峰的高中學校）天韻獎新增了「創作組」的項目，因為畢業在即，還沒有嘗試過創作的青峰抱着「就試試看吧！」的心情參賽。報名後，也沒有特別熱血的尋找靈感的故事，和青峰的音樂一樣，不疾不除的便交出了他人生的第一首歌《窺》：「直到驚覺一瞬間已快到交稿日，才硬逼自己哼哼看。有一天放學，從學校坐公車到家的路上，就哼出了《窺》的旋律。隔天到學校，才坐在教室外的石階，把歌詞寫完。」

因為學校的音樂比賽增設了「創作組」的項目，讓青峰抱着畢業前一試無防的心態就去報名了。（Instagram@青峰）

基本完成了《窺》模樣，青峰便邀請了同班同學王希文幫他譜曲，然後他們也從摸索之中學會了編曲：「當時我們什（甚）麼編曲概念也沒有，他就這樣聽著（着）我清唱去找和弦，去調解銜接怪異的每個段落。」這首歌得變了，青峰和希文上台進行了第一次的發表。而《窺》也從此開啟了他的創作路：「有什（甚）麼話，不化成歌，反而很痛苦。也因為有歌，很多痛苦，有了承接的方式。」距離寫出《窺》的二十年後，青峰重新翻出《窺》和《寂寞的時候》的原稿：「當時不知為何，還把好幾首歌畫成五線譜。」更找到讓青峰在大半夜差點失聲尖叫的回憶，那是和希文第一次在台上發表《窺》的照片：「那時的我，還習慣把名字的『峰』寫成通同字『峯』。」在即影即有照片上更寫有青澀的字體：「雖然字跡潦草，照片模糊，但意義深遠，還是咬著（着）牙決定跟大家分享，連名字都找出寫在高三課本背面，帶著（着）班號座號的字跡。」

《窺》就這樣開啟了青峰至今的創作之路。（Instagram@青峰）

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另外，這張《窺／寂寞的時候》使用了日式三吋單曲，原來靈感來自於柯泯薰：「決定發行後，有一次看到了柯泯薰出了一張單曲《We Stay Here》，用的格式竟然是非常懷念的日式三吋單曲，我就問她我可以學她出三吋單曲嗎？」得到許可後，青峰便選擇以這個懷舊的音樂格式，盛載着20年的青春回憶出版單曲，也溫馨的提醒樂迷：「放托盤式光碟播放器沒問題，但請大家不要塞進吸入式的光碟機喔，會卡住。」對於當時一念之下的報名參賽：「我很謝謝當時，寫出歌的我，他救了現在的我，給了我一個開始。」