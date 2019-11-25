蘇打綠青峰首場演唱會頻頻犯錯　處女座性格當萬名觀眾面前道歉

吳青峰首場《太空備忘記》巡演23日在台灣高雄巨蛋登場，融入所有環節變為一齣劇場呈現，卻因過度緊張而頻頻犯錯，他自爆：「我今天一直心有旁騖，是我史上出錯率最高的一場演唱會，以我處女座個性，再也無法原諒我自己。」

他把20年創作生涯濃縮為一場演出，挑選了近30首歌曲，在斥資重金打造的四面台上隨著移動式機關自在穿梭，偶有同仁在他服裝揮灑水彩，不同色彩呼應著一路以來的跌跌撞撞創作人生。

而特地搭建的冰屏光雕、薛西弗斯千斤隕石、異空間漂浮孤島和瀑布煙花裝置則造就4大必看絕景，舞台總重量近150噸，重量非一般場館所能承受。他陸續獻唱「太空人」、「十七」等歌曲後，自爆因為太過緊張不斷忘詞，在「太空船」的旋律中步下舞台，數分鐘後在歌迷的歡呼聲中重返舞台。

按圖欣賞青峰的《太空備忘記》演唱會▼▼

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這時他點了坐在台下的蘇打綠成員，小威、阿龔、馨儀接連發聲，未料昨天說要帶全家到場的阿福不見蹤影，小威幫解釋說阿福帶入睡的兒子回家睡覺，吳青峰說：「有義氣待到最後是這樣，不會跟媒體放話。」射完阿福一箭之後，他又爆料自從宣布開唱之後，阿福從頭到尾不聞不問，「最後要找他他又不在，他適合去當政客。」

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