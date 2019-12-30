雞排妹鄭家純為慈善獻出第一次　收起性感改拎鑊鏟：好緊張！

雞排妹鄭家純來到人安基金會平安站，親自下廚料理「咖哩來作伙」愛心料理，和奇真會館張哲耀主廚學習煮大鍋飯的技巧，並逐一為寒士朋友們打菜，體驗平安站的日常發餐服務，為了「寒士吃飽 30」提前暖身，也希望募款能一切順利。

距離一年一度的「寒士吃飽 30」愛心尾牙活動時間不到一個月，活動經費僅達 4 成。雞排妹替人安基金會宣揚服務理念，並鼓勵社會大眾一起做公益，「其實我從來沒有煮大鍋飯的經驗，有點緊張。」在到達平安站前，她坦言自己經驗不夠，有些緊張。在主廚張哲耀教導下，雞排妹烹煮咖哩雞，從替馬鈴薯、紅蘿蔔削皮切塊開始，一點一滴將愛心料理全數完成，烹煮過程中哲耀主廚也不忘分享煮飯的小技巧，也讓雞排妹直呼：「我第一次見到真正的『滾刀』切法耶，我之前都只是切成三角形而已！」

雞排妹鄭家純為慈善親自下廚料理「咖哩來作伙」愛心料理▼▼▼

煮完飯後，雞排妹與張哲耀主廚更來到平安站的發餐地點，親自替寒士朋友們打菜，他們將煮好的咖哩一碗又一碗的盛在寒士朋友自己帶來的便當盒中，並向他們噓寒問暖，畫面十分溫馨。雞排妹有感而發：「過年到了，大家都會吃年夜飯，可是社會上有很多人身處在顛沛流離的生活中，一年當中就過年那場團圓飯，即使整桌都是不認識的人，那一份溫暖可以讓他們有繼續活下去的勇氣」。

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「寒士吃飽 30」邁入第 30 屆，人安、創世、華山基金會將在 109 年 1 月 19 日於全台 16 處聯合舉辦「第 30 屆寒士吃飽 30」尾牙活動，預計席開 4070 桌，邀請全台 4 萬名寒士參與，希望能夠服務更多社會經濟弱勢族群。人安基金會盼望社會大眾慷慨解囊，助寒士團圓過年，響應「紅包 500助寒士」、「愛心 5000 認圓桌」。劃撥帳號：19695227／愛心專線：02-2836-1600 尾牙小組。

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