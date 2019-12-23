王嘉爾@GOT7青島機場慘被人群撞跌　繼TWICE志效後又一受害者

韓國男團GOT7昨日（22日）赴青島出席簽名會，吸引大批內地I GOT7（GOT7粉絲）到機場迎接7位成員Jackson王嘉爾、Mark、JB、珍榮、榮宰、BamBam和有謙，場面非常墟冚，期間王嘉爾離開機場時，不慎被粉絲撞跌。當晚，GOT7所屬公司JYP娛樂在微博發表聲明，直言會嚴肅處理事件，而Jackson亦透過Instagram呼籲粉絲注意安全。

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韓國男團GOT7昨日赴青島出席簽名會，吸引大批內地I GOT7接機。（GOT7微博）

香港成員王嘉爾離開機場時，不慎被粉絲撞跌。（IG/@jacksonwang852g7）

睇王嘉爾聲明前，先睇睇佢近況

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Jackson在IG Story表示：「今天機場裡面，一邊拿着大相機，一邊奔跑的朋友們，拜托自己注意下安全，看看前面，看看後面」對於今次自己被撞倒，王嘉爾坦言：「今天就算了，萬一下次撞到（倒）別人或者你們自己受傷怎麼辦」在IG Story尾聲，王嘉爾呼籲粉絲為了機場秩序，謹記「安全第一」。

王嘉爾透過Instagram呼籲粉絲注意安全。（IG/@jacksonwang852g7）

另一方面，JYP娛樂則稱：「對於今天（22日）發生的不當行為，在此告知根據刑法及治安管理處罰規定，我們將予以嚴肅處理。」同時希望粉絲如有舉報信息，可發有關資料到電郵fan@jype.com，JYP娛樂更表示，如有粉絲在出入境程序時尾隨藝人，或在機場引起藝人或他人安全問題，將會列入黑名單，禁止該名粉絲參與所有活動。

GOT7所屬公司JYP娛樂在微博發表聲明，直言會嚴肅處理事件。（GOT7微博）

本月8日，JYP娛樂另一組合TWICE成員志效完成日本行程，返抵韓國時場面混亂，不慎被人絆倒，本身膝蓋有傷的志效隨即面露痛苦神色，要由Sana和彩瑛攙扶下慢慢步上保姆車，期間志效不斷啜泣，令ONCE（TWICE粉絲）非常心痛。當晚JYP娛樂同樣發表聲明，明言若有人違反規定，在出入境程序時尾隨藝人，將會禁止肇事者出席所有活動，屢勸不改者將會採取法律行動。可惜事隔不足一個月，同類事件再次發生，看來粉絲機場秩序問題值得正視。

JYP娛樂另一組合TWICE成員志效完成日本行程，返抵韓國時場面混亂，不慎被人絆倒。（Viu《K1頭條》提供）

回顧志效被絆倒後情況