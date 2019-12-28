【全球百大美男美女2019】TWICE、BTS齊稱霸　周子瑜國籍成爭議？

美國電影網站TC Candler每年都會公布「全球百大美男美女」，可是昨天（27日）竟然有假帳戶流出假結果，可說是鬧劇一場。官方今早（28日）終於公布正式的名單，200位上榜明星中，除了足足有42位於韓國出道的歌手外，TWICE子瑜和BTS防彈少年團更稱霸冠軍，可見韓流人氣依然！

今年「全球百大美女」由近年人氣持續上升的TWICE子瑜獲得冠軍，相信結果亦沒有粉絲及網民會質疑。今年20歲的她成功撃敗多位國際紅星，包括去年冠軍，來自法國的18歲模特兒Thylane Blondeau，以及2017年冠軍的菲美混血美女Liza Soberano，未知會否像After School的Nana一樣連績兩年排行榜首呢？子瑜成為冠軍當然是開心事，可是一班台灣粉絲卻感到可惜。子瑜是土生土長台南人，可是官方卻在她的照片上，同時加上中華民國及中華人民共和國的國旗。由於子瑜已不是首次捲入國籍風波，加上政治問題相當敏感，為免偶像再一次受傷，不少粉絲也抱着「多一事不如少一事」的心態對待。

TWICE子瑜今年排行第一，希望她之後也能保持好成績！（TC Candler截圖）

「全球百大美女2019」上榜韓星：

+ 15 + 14 + 13

而「全球百大美男」方面，今年BTS防彈少年團「黃金忙內」柾國成功超越曾是2017年冠軍的隊友V，成為世界第一帥，而Jimin和Jin則分別排行第19及44位，與EXO和NCT一同成為最多成員上榜的韓國男團。而香港代表GOT7王嘉爾Jackson及NCT黃旭熙Lucas亦齊齊榜上有名，分別排在第41和65位，繼續為香港增光！除此之外，今年首次上榜的ASTRO車銀優一下子就打入第22位，他的人氣及魅力也絕對不容忽視，粉絲都非常期待他明年的排名繼續上升。

柾國打敗全團奪冠，相信BTS防彈少年團感情非常好，大家也不會介意。（TC Candler截圖）

「全球百大美男2019」上榜韓星：