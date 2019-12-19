TWICE受私生飯騷擾向警方申請保護　德國狂粉預告「猛片」將上架

韓國女團TWICE紅爆亞洲，可是高人氣的背後一直被受私生飯問題影響，9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛的私生活也慘遭侵犯。近日一名來自德國、自稱是「娜璉男朋友」的粉絲Josh，第二次飛到韓國為求與「女友」見面，不斷到訪TWICE日常出入的地方，終於JYP娛樂表示要向警方申請人身保護。

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今天JYP娛樂表示已為TWICE向警方請求人身保護。（IG/@twicetagram）

自今年10起，一名自稱是娜璉男友的德國粉絲Josh已在TWICE粉絲圈中成為話題。除了網上的一言一行都被指充滿單方面幻想外，他更親身飛到韓國打聽娜璉的下落，包括到訪TWICE舊宿舍、JYP娛樂大樓以及附近超過100間店鋪，又通過SNS聯絡等娜璉家人等。而他亦已於本月再次到訪韓國，只為必定要找到與娜璉見面對話的機會。而早前JYP娛樂發聲明，表示已得悉有跟蹤狂出現，會對TWICE及相關藝人採取保安措施，力保她們安全。

TWICE德國狂迷追到韓國 幻想與娜璉拍拖列入危險人物

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該德國男粉絲表示打算對JYP娛樂採取法律對抗，預告將有大好戲上映。（twt/@ YoshTG)）

今天（19日）官方再發聲明表示，為了TWICE的人生安全，已向警方申請人身保護，目前將在公司附近及清潭洞地區實施相關措施，而她們外出期間也會加強保安。JYP娛樂也講到細節仍在討論中，未來或有機會採取最高級別的措施。而狂迷Josh本月到訪韓國後，一直有在Twitter更新自己的行蹤，亦見到他分享自己偶遇TWICE其他成員的經驗，JYP娛樂發聲明後，他在網上表示自己已到警局，打算對公司採取法律上的對抗，預告將有「猛片」上映！

男狂粉表示在偶遇子瑜和定延，二人當天的確一同出外欣賞電影。（IG/@ twicetagram）

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