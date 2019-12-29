米高佐敦紀錄片《The Last Dance》明年6月上架　預告爆絕密片段

NBA一代傳奇球員米高佐敦（Michael Jordan）雖然退役多年，但其知名度和影響力遍及全球，可以話無人不曉。早前有消息指ESPN跟Netflix會合作拍攝一部關於佐敦的紀錄片《The Last Dance》，並發布了三分半鐘的最新預告，而紀錄片將會於明年6月正式上架！

佐敦的球員生涯中有13年都是效力芝加哥公牛（Chicago Bulls），而紀錄片將會主力講述佐敦為Chicago Bulls奮戰的1997-98 NBA賽季，該季亦為佐敦帶來第六枚冠軍戒指。當時攝製隊獲得獨家訪問權，能夠出入球員通道以及更衣室內拍攝絕密片段，並詳細記錄了這為「籃神」對籃球界、體育界，甚至乎全世界的影響力。

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在預告中，我們能夠看到大量絕密珍貴片段，佐敦的隊友Scottie Pippen及Dennis Rodman都有接受訪問，還有當年Chicago Bulls的教頭「禪師」Phil Jackson。另外，ESPN亦邀請了多位跟佐敦相關的名人大談對佐敦的看法及他的個人特質，包括前美國總統奧巴馬（Barack Obama）、Justin Timberlake、前NBA球員Steve Kerr及傳奇球員高比拜仁（Kobe Bryant）等。