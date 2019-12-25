2019福布斯最多人睇20大美劇名單出爐　僅一套並非Netflix出品！

隨着AppleTV+和Disney+加入戰團，2019年應該是影視娛樂串流平台競爭最激烈的一年。年尾將至，又是回顧2019年必睇劇集的時候，而《福布斯》（Forbes）日前就發布了本年度最多人收看的歐美劇收集，排行榜中絕大部分都是Netflix出品，證明其龍頭地位還未受威脅。不過值得留意的是，超人氣劇《怪奇物語》（Stranger Things）、《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）都分別只排第二及第三位，究竟邊套劇能穩坐榜首？

能夠成為Netflix最多人看的劇集，《怪奇物語》奪得第二位屬意料之內，不過竟然沒想到《魔鬼神探》（Lucifer）竟然排榜首。原本在FOX播出的《魔鬼神探》改編自Neil Gaiman的DC漫畫《The Sandman》中的人物外傳，不過拍攝三季後就宣布停拍。消息傳出後，引起大批劇迷極大迴響，更令「拯救Lucifer」（Save Lucifer）成為網上熱搜。一個月後Netflix宣布接手開拍第四季，並於今年5月上架，強勢回歸後更在爛番茄上奪得93%的高分！

《魔鬼神探》劇情主要講述地獄之王撒旦Lucifer（Tom Ellis飾）因為受夠上帝差遣，並厭倦在地獄的生活，而決定放大假休息一下，去到美國洛杉磯開夜店。在巧合之下，遇上女探員Chloe（Lauren German飾）而成為了洛杉磯警察局的顧問。因為擁有令人說出心底話的力量，Lucifer率領Chloe屢破奇案，兩人更發展出感情。同一時間，為了讓Lucifer回到地獄，上帝不斷考驗他，希望令他回心轉意。

《Lucifer》第5季預計在2020年上架，將會是最後一季。（Netflix圖片）

點解《魔鬼神探》咁好睇？

《魔鬼神探》好看的最大原因就是狡猾的Lucifer跟正義的Chloe角色性格上的反差而擦出火花，兩人歡喜冤家的關係推進了整套劇集的去向，在兩人由拍檔變成情人的期間，同時要調查奇怪案件亦為劇集帶來新鮮感，能夠將魔鬼跟警匪題材融合，變成一個全新的故事背景。有趣的是因為Lucifer是墮落天使，擁有刀槍不入之身、超人的力氣與速度等超能力，加上他的風趣幽默，令人無法抵抗他的魅力，難怪成為本年度最多人觀看的劇集。

另外，Netflix最多人看的非英語劇集是西班牙劇《紙房子》（Money Heist）就排第四，而大衛芬查（David Fincher）執導的犯罪懸疑劇《破案神探》（Mindhunter）就排17位。而遭Netflix停播的《漫威制裁者》（MARVEL'S The Punisher）及《漫威潔西卡瓊斯》（Jessica Jones）就分別排14和18位，不過HBO大熱劇《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）及神劇《權力遊戲》都沒上榜。

點擊下圖看福布斯最多人看20大劇集名單：