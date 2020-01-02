【潮流日常】盤點另類女團成員Cindy浮誇髮型　秒變「巴掌臉」

內地「最醜女團」3unshine成員Cindy出道以來雖然一直因外貌備受外界抨擊，不過因為她可愛又不造作的性格，而且自信滿滿的樣子獲得網民垂青，人氣急升。相比起其餘兩位3unshine成員，Cindy過往都以較浮誇造型亮相，除了化上大濃妝之外，要成為眾人焦點當然不少得一個「吸睛度滿分」的髮型啦！如果有party、或者影寫真想要一些特別的造型，不妨參考一下Cindy這本行走的「髮型天書」！

Cindy很少機會化淡妝。（微博：@3unshine-Cindy）

由於Cindy的臉型比較大，因此經常有批評聲音指她很肥，不過其實她並沒有大家想像中的圓潤，早前更因變得苗條而成為網民焦點。Cindy亦有些小貼士令自己看上去更瘦，就是以極長髮、巨型爆炸頭等浮誇造型示人，這樣整張臉會相對看起來較細，造成「巴掌臉」的錯覺。

極長的馬尾將Cindy的比例拉長。（微博：@3unshine-Cindy）

Cindy憑出位造型成為話題女王，日前她以一頭「爆炸雙馬尾」出席活動時更成功取得關注，更成為微博熱搜！只見她的左右兩邊像球一樣大的爆炸馬尾，令她的圓圓臉蛋頓時縮水！馬尾上更插上3unshine其餘兩位成員Abby和Dora的臉，吸睛之餘更逗笑了不少人。

這個「爆炸雙馬尾」更令Cindy成功登上熱搜！（微博：@3unshine-Cindy）

Cindy（右）的髮型總是特別出眾。（微博：@3UNSHINE-OFFICIAL）

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