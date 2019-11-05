【多圖】內地最醜女團成員轉行天橋　被激讚形神似名模呂燕

內地三人女子團體3unshine，外形有別於其他偶像天團，皆因她們被網民封為「最醜女團」，雖然如此，她們仍不斷轉型努力，拼命要在圈內生存，而成員之一的Cindy(范麗娜)，積極減肥，不但身形變得愈來愈纖瘦，更踏上天橋行時裝騷，被讚甚有名模風範，而且外貌神態更似足另一位名模呂燕，殺出一條新血路。

內地女團3unshine被稱為最醜女團，三名成員的外貌確實非主流。（3unshine微博圖片）

3unshine成團之後，由於外形並非主流，她們的負面新聞可謂浪接浪，更被封為「最醜女團」，而成員之一的Cindy，曾參加內地真人騷《創造101》，可惜未能晉級，之後Cindy痛定思痛，除了才藝方面，外形上Cindy亦努力改變，以往臉形如洗臉盆的她，積極減肥下，不但瘦得臉頰凹陷，身形亦變得愈來愈修長，原來是為上天橋鋪路。

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Cindy樣子和身形，有點格格不入感覺。（Cindy微博圖片）

Cindy近日為時裝設計師好友卜柯文，旗下的時裝品牌行騷，當天她化了一個冷艷妝容，銀色上衣帶有流蘇，配上黑色高腰長褲，露出小蠻腰外，整個人亦拉長了不少，而她的專注自信表情，走天橋的動作熟練流暢，驟眼看更仿如另一位國際級名模呂燕，跟以往被指是「最醜女團」成員相比，百分百判若兩人。Cindy行騷的相片在網上瘋傳後，她隨即成為熱搜對象，Cindy在偶像方向未必有優勢，轉做模特兒贏得更多掌聲，看來今次轉型十分成功。

踏上天橋的Cindy，充滿名模的風範。（Cindy微博圖片）

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