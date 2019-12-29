【愛的迫降】孫藝珍拍奔跑戲意外跌倒　「元兇」竟是玄彬？

最近不少韓劇迷開始追捧tvN電視劇《愛的迫降》，不只南北韓題材引人入勝，緋聞情侶玄彬和孫藝珍談情說愛，亦是韓劇迷熱切留意的焦點。玄彬和孫藝珍早前接受串流平台Netflix訪問，大談拍劇的難忘事，玄彬和孫藝珍的甜蜜互動，令兩人的緋聞疑幻似真。

玄彬和孫藝珍早前接受串流平台Netflix訪問，大談拍攝《愛的迫降》趣事。

問到兩人拍攝期間最難忘的場面，玄彬提及一場兩人牽手奔跑戲分，期間孫藝珍突然意外跌倒失蹤，因而感到非常慌張，不過孫藝珍其後大爆跌倒時，玄彬鬆開自己的手，直至她抬頭時，玄彬卻已跑到不見人影，令玄彬感到尷尬，雖然玄彬表示不知道對方跌倒，又強調若沒鬆開手兩人就會一起跌倒，但孫藝珍卻隱隱露出殺氣回道：「不會啊！你若抓住我的手我就不會跌倒了！」場面非常搞笑。

玄彬最難忘的戲份是與孫藝珍牽手奔跑，沒想到拍攝過程非常「蝦碌」。

玄彬和孫藝珍之後互相拍攝即影即有，玄彬卻被孫藝珍嫌棄構圖不夠好，女方又強調自己的作品包含故事，然而現場攝影師卻立刻反問：「有甚麼故事？」讓孫藝珍心虛微笑。在訪問尾聲，玄彬和孫藝珍向粉絲送上新年祝福，並且用中文表示：「我愛你們！」

玄彬和孫藝珍拍攝《愛的迫降》前曾傳緋聞，而兩人在訪問過程中言談甚歡，關係似乎相當要好。

《愛的迫降》劇照