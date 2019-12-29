【MBC演藝大賞2019】MAMAMOO華莎曬長腿　竟不及呢位搞笑女星搶鏡

韓國MBC電視台盛事《2019年MBC放送演藝大賞》今晚（29日）隆重舉行，過去一年參與MBC綜藝節目的藝人盛裝現身紅地氈，包括劉在錫、Henry劉憲華、旗安84、張成奎、柳炳宰、gugudan成員康美娜、倞利等等，而平日以破格造型示人的MAMAMOO成員華莎穿上粉紅色喱士晚裝，並露出修長美腿，吸引全場目光。

《2019年MBC放送演藝大賞》今晚隆重舉行，過去一年參與MBC綜藝節目的藝人盛裝現身紅地氈，圖為gugudan成員康美娜。（Viu《K1頭條》提供）

而平日以破格造型示人的MAMAMOO成員華莎打扮端莊，大曬修長美腿。 （Viu《K1頭條》提供）

不過，最引人注目的，卻是搞笑女星朴娜勑（又譯：朴娜萊）。雖然朴娜萊身形不如華莎、美娜、倞利等纖瘦，不過她穿上搶眼的螢光綠色晚裝，與華莎一樣曬腿，紮起長長馬尾，朴娜萊搞笑又霸氣的造型即時令全場閃光燈閃個不停，意外成為今晚紅地氈最搶鏡女星。今晚頒獎禮焦點，在於朴娜萊和劉在錫競逐最高榮譽「大賞」，究竟會是朴娜萊首次獲獎，還是劉在錫繼昨晚《2019年SBS演藝大賞》後再下一城，實在令人非常好奇。

搞笑女星朴娜萊成功以搞笑霸氣兼備造型搶鏡。（Viu《K1頭條》提供）

朴娜萊今晚將與劉在錫爭奪最高榮譽「大賞」。（Viu《K1頭條》提供）

《2019年MBC放送演藝大賞》紅地氈圖逐格睇