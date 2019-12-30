「女神」關心妍請「粉絲」羅力威食檸檬：我同雨僑好熟㗎！

關心妍（Jade）最近在內地忙於舉行世界巡迴演唱會，日前Jade在東莞舉行第二站演出，當晚全場爆滿，有香港歌迷組團支持偶像，踏上台未開口，歌迷的尖叫聲已令Jade差點感動落淚。

關心妍日前在東莞舉行世界巡迴演唱會第二站演出。

Jade首次在東莞開騷，她特別改動歌單，唱出歌迷在網上投選的歌曲，包括《負擔不起》、《你有心》、《我太強》、《手下敗將》、《放生》等，歌迷反應非常熱烈，幾乎每首歌都是全場大合唱，現場氣氛高漲。當晚Jade邀請好友羅力威擔任嘉賓，羅力威自爆Jade是他心中的女神，初入行在頒獎禮第一次見面，想了很久才敢上前合照，又指Jade激發他的創作音樂靈感，令在旁的Jade哈哈大笑，戲稱：「我嗰陣都結咗婚㗎喇，我同佢老婆（雨僑）好熟㗎！」

Jade特別改動歌單，唱出歌迷在網上投選的歌曲。

關心妍邀請好友羅力威任嘉賓，原來羅力威視Jade為女神，更是影響他音樂靈感的人。

在演唱會尾聲，Jade有感而發感觸落淚，原來她在開騷前兩星期失聲，經醫生診斷後發現她的聲帶出血，立刻要求Jade停止練歌和做運動都唔可以，Jade形容能夠成功開show是個奇蹟。Jade更特別感謝老公：「最慘冇得黐住個囡，連同佢玩和說話都唔得，最怕傳染佢，呢幾個星期老公好辛苦，每日帶心心出街玩。」東莞站圓滿結束，明年3月，Jade會將把巡迴演唱會帶到澳洲及美加，希望巡唱尾站可以返到香港舉行。