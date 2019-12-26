【麥路人】楊千嬅趕返香港陪愛兒過節　郭富城化身聖誕老人派禮物

郭富城（Aaron）和楊千嬅今日（26日）現身《麥路人》優先場座談會，與顧定軒、導演黃慶勳，以及影評人登陶大談拍攝電影背後的故事，以及對電影的看法。《麥路人》今日起一連上映五場，以符合參加明年香港電影金像獎的入圍要求，問到有沒有信心再次勇奪影帝影后殊榮，Aaron認為言之過早：「一個演員唔應該先計較有冇獎項，因為唔係你決定，如果拍好一部電影，想你嘅評審同觀眾自然會畀返個位你，嘉許或鼓勵你個團隊，攞唔攞獎對演員來講係太早嘅事。」

郭富城和楊千嬅今日（26日）現身《麥路人》優先場座談會。（梁碧玲攝）

楊千嬅去年拍攝電影前，亦忙於拍攝劇集《多功能老婆》，因而比其他演員遲入劇組。楊千嬅坦言過程「好分裂」，而Aaron亦認為對千嬅而言是個挑戰，不過他大讚千嬅有天份，很快便投入角色，而且拍攝《多功能老婆》時間頗長，令千嬅身心俱疲，反而令她與《麥路人》的角色風格不謀而合。千嬅亦感謝Aaron和導演用最短時間帶領演員投入狀態，她亦希望未來能帶兒子入戲院欣賞電影，讓他學懂珍惜現有事物。

郭富城認為作為演員不應先考慮獲獎與否，而是要盡本分演好作品。（梁碧玲攝）

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楊千嬅同時忙於拍攝《麥路人》和《多功能老婆》，她直言覺得「好分裂」。（梁碧玲攝）

另外，Aaron和千嬅昨日（25日）均有陪伴子女過聖誕，正於雲南拍攝節目的千嬅趕返香港，陪伴兒子出席聖誕派對，而Aaron則教兩個女兒唱聖誕歌，又帶次女二寶曬太陽，晚上更化身聖誕老人派禮物，他透露今次是第一次扮聖誕老人：「我同太太着住聖誕老人裝，戴白色頭髮同鬚，問大寶我係邊個，佢唔認得我喎，我話『我咪爸爸囉！』頭先問返佢爸爸係邊個，佢話係聖誕老人，唔知佢以後會唔會叫我做聖誕老人呢？」在旁的楊千嬅不禁多次大讚Aaron「好Sweet」、「個女肯定記一世」，又慨嘆老公丁子高只會在萬聖節扮鬼扮馬嚇壞兒子。

郭富城透露昨晚與太太方媛扮聖誕老人氹愛女 。（梁碧玲攝）