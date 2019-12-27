【麥路人】導演黃慶勳望郭富城奪影帝　顧定軒指前輩冇架子

黃慶勳執導，郭富城、楊千嬅、顧定軒等人主演的電影《麥路人》昨日（26日）舉行優先場和座談會，首次執導的導演黃慶勳接受《香港01》訪問時，坦言有感《麥路人》由17年簽約，18年拍攝，直至今年電影面世，感覺如看着嬰兒出世一樣。

郭富城、楊千嬅、顧定軒、導演黃慶勳與影評人登徒大談拍攝《麥路人》的故事。（梁碧玲攝）

《麥路人》昨日起連續上映五場，以求滿足入圍明年金像獎的要求，黃慶勳直言希望能多獲提名，最希望郭富城能獲得影帝寶座。對於獲郭富城稱讚肯聆聽意見，黃慶勳有感受寵若驚，不過他謙稱只是做好份內事，又稱：「拍電影冇得呃人，有畫面畀人睇到，所以做每一樣嘢都都小心啲。」

顧定軒自言從郭富城和楊千嬅身上，感受到演員的專業。（梁碧玲 攝）

黃慶勳和顧定軒出席《麥路人》 優先場和座談會。（梁碧玲 攝）

另外，顧定軒與前輩郭富城和楊千嬅拍電影，他有感從兩人身上學到演員的專業，因為楊千嬅當時同時忙於拍攝《多功能老婆》，數天幾乎沒有睡覺，不過她加入劇組時，仍盡力投入拍攝，而郭富城在圍讀時，已經放下自己融入角色，顧定軒更表示兩人拍戲時毫無架子：「大家會問我會唔會有壓力，俾佢哋嘅氣場嚇到，其實完全冇呢樣嘢，因為佢哋會放低自身嘅身份，同劇組共同創造角色出嚟。」