【麥路人】郭富城僅看故事大綱即接拍 ：同小美講咩條件都要演

黃慶勳執導，郭富城（Aaron）、楊千嬅、顧定軒主演之港產片《麥路人》今日（26日）舉行優先場，四人與著名影評人登陶大談《麥路人》 背後的故事，以及對電影的看法。郭富城好友星級排舞師Sunny Wong，還有潘源良均有現身支持。

郭富城在《麥路人》飾演因失誤鋃鐺入獄，重返社會後無法適應，最後無奈以快餐店為家成為「麥難民」的金融才俊阿博。Aaron透露接拍電影時正身處法國康城宣傳電影，Aaron僅看完故事大綱，便向經理人小美明言，無論任何條件都必定要接拍《麥路人》，除了支持香港電影外，亦認為電影的無家者主題反映現實：「我上網搵（麥難民資料），原來係全世界嘅無家者唔係淨係住喺橋底，或者喺公園露宿，而係入熟悉嘅麥當勞裏面生活......睇到呢個劇本，加上我係香港演員，如果可以喺呢部電影做出發點，令全世界都有共鳴，我覺得好值得去幫助。」

郭富城、楊千嬅、顧定軒、導演黃慶勳與影評人登陶大談拍攝《麥路人》的故事。（梁碧玲攝）

Aaron又表示一直以來支持香港新導演，拍攝時「無怨無侮去幫助」，例如拍攝前爭取圍讀，分析和討論劇本，就位時便能減輕導演的壓力，剪接時亦對黃慶勳給予不少意見。Aaron對黃慶勳有讚冇彈：「佢唔係好似新導演咁覺得『我想點就點』，而係聆聽、消化同感受有經驗嘅演員覺得剪完出嚟之後，有咩地方會（變得）更加好，加上阿瑞（監製鄭保瑞）睇住，呢位新導演會有好高嘅分數。」

郭富城有感《麥路人》故事反映全球社會問題，因此只看了故事大綱就決定出演。（梁碧玲攝）

至於楊千嬅則飾演歌手秋紅，過往曾仰慕阿博，但兩個落難人卻在快餐店重聚，兩人的互動自然是電影焦點之一。問到如何面對逆境，楊千嬅意有所指：「逆境係需要耐性同時間去解決。」、「因為我唔可以純粹用自己感覺個人地生活，我係要成就背後嘅團隊，同我一齊做嘢嘅拍檔重要嘅事情，咁我就要放棄自己嘅諗法，好好將呢件事做好佢，謹守自己嘅崗位，因為作為演出者，我可以將正能量發放出去嘅時候，某程度上可以調節大家心理質素好啲，呢樣已經係一個好嘅開始。」

未知楊千嬅的「逆境論」是否意有所指？（梁碧玲攝）