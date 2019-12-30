Super Junior金希澈首次承認代雪莉養貓　感謝劉在錫公開悼念亡友

韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉和KARA前成員具荷拉今年先後突然離世，震驚亞洲K-pop迷，最傷心的莫過於雪莉和具荷拉的家人和朋友，例如Super Junior成員金希澈與兩人情同兄妹，雪莉和具荷拉離世後，金希澈刪除Instagram所有關注，現身公開場合時面容憔悴，更有網民發現希澈收養雪莉的愛貓。希澈昨日（29日）在YouTube直播，首次開腔談及雪莉、具荷拉和雪莉的愛貓。

f(x)前成員Sulli雪莉和KARA前成員具荷拉今年先後突然離世。（IG/@koohara）

回顧雪莉與具荷拉生前合照

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雪莉和具荷拉離世後，希澈沒有談及兩人的往事，希澈在直播透露避談兩位故人的原因：「現在兩個妹妹（雪莉和具荷拉）不是甚麼也不能說了嗎？若（大眾）根據自己想法編故事，那實在太噁心了，還會引起推測和製造流言，所以我盡力隱瞞往事。」

金希澈接連失去兩個女友大受打擊，惟他一直未有開腔談及故人。（IG/@koohara）

希澈又帶着雪莉的無毛貓，向收看直播的觀眾打招呼。雖然不少網民早已發現希澈養育雪莉的貓，但他一直隱瞞，甚至參與《我家的熊孩子》時，要求節目組刪除雪莉的貓出鏡片段，希澈表示是為了避免爭議：「大家悼念她們是值得感謝，我不想看到有人因為 （貓的出鏡片段）而爭吵，所以請求節目組剪輯，感謝同意剪輯的節目組。」希澈又透露剛領養愛貓時，背後長出腫瘤，所以帶牠去做手術，現時愛貓過得很好，向觀眾報平安。

希澈首度承認養育雪莉的貓，又稱為免引起爭議而隱瞞此事。（YouTube/김희철 KimHeeChul）

此外，劉在錫28日勇奪《2019年SBS演藝大賞》最高榮譽「大賞」時，悼念雪莉和具荷拉，希澈坦言一開始內心不舒服，後來他對劉在錫衷心感謝：「我心裡很感激在錫哥，真的很感謝，很帥氣。」

劉在錫勇奪《2019年SBS演藝大賞》最高榮譽「大賞」時，悼念雪莉和具荷拉，希澈對劉在錫衷心感謝。（《SBS演藝大賞》畫面）

回顧雪莉與具荷拉生前IG相