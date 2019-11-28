【具荷拉離世】胞兄IG公開與具荷拉相處點滴：感謝你愛我，想念你

韓國女團KARA前成員具荷拉本月24日被發現在家中逝世，終年28歲。具荷拉昨日（27日）以不公開形式出殯，由親友低調送具荷拉最後一程，然而，具荷拉親人的心靈未有隨喪禮完結而平復。具荷拉的哥哥昨日透過Instagram，分享與妹妹相處點滴，令粉絲悲痛不已，同時留言安慰他。

具荷拉本月24日被發現在家中逝世，昨日以不公開形式出殯。（視覺中國）

具荷拉的哥哥上載她的童年照、生活照，以及兩人之間的對話截圖。從對話內容所見，具荷拉與哥哥感情甚篤，哥哥時常安慰具荷拉不要有不好的想法，傷心的時候盡情發洩，哥哥更心痛表示：「你有多難過啊TT哥哥的心也難受得要死。」

具荷拉的哥哥昨日透過Instagram，分享與妹妹相處點滴，令粉絲悲痛不已。（IG/@prism_i）

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哥哥初時在相片描述寫上：「很抱歉我們都沒再大一點聲告訴你，希望你永遠快樂永遠幸福。雖然現在為時已晚，但是還是希望你能聽到我們的聲音，在沒有壞人的淨土要沒有任何煩惱，比任何人都要幸福地生活呀」，後來改成「馬太福音第七章第七節出現的名字，感謝你愛我，想念你，我的妹妹。」一眾網民除了在留言悼念具荷拉，亦希望哥哥能堅強活下去，祝福他未來過得幸福。