吳彥祖因盲腸潰爛險死　6嚿腹肌不再感嘆健康重要性

現年45歲的吳彥祖（Daniel）憑着靚仔外形及出色的演技，一直深受粉絲喜愛。今日（30日）他在IG Post了兩張腹肌對比照，直言2019年的下半年比上半年更好，皆因今年3月他曾因盲腸潰爛，經歷生死邊緣！

吳彥祖（Daniel）憑着靚仔外形及出色的演技，一直深受粉絲喜愛。（微博@吳彥祖）

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Daniel在IG Post出兩張對比照，左圖中的他有6嚿腹肌，身形Fit爆！不過右圖中的Daniel身形明顯消瘦了不少，而且傷口貼住紗布。他在文中自言2019年下半年比上半年過得好，左圖是他在今年1月拍下的照片，當時的他正值40歲以來的最佳狀態。但在3月，他因為盲腸炎而入院，不過初時Daniel以為只是食物中毒，所以拖延了3日才去醫院，結果引致盲腸化膿潰爛，幾乎喪命！他留醫一個星期期間被禁止進食，體重暴跌18磅，大部份肌肉都因而流失。在出院後，他因為要休養，所以有長達6星期不能做運動。

Daniel在IG Post出兩張對比照，左圖中的他有6嚿腹肌，身形Fit爆！不過右圖中的Daniel身形明顯消瘦了不少，而且傷口貼住紗布。（IG@thatdanielwu）

之後Daniel不斷努力增磅回復身形，他直言：「這是一個很大的警鐘，讓我不要把健康視為理所當然。所以在2020年最重要的就是身體健康，因為沒有健康，你將一無所有。」不少粉絲都留言提醒Daniel注意健康，並祝福他在新一年事事順利！

Daniel今年5月曾作客組合廿四味主持的網上清談節目《24/7TALK》，憶述因為盲腸潰爛險死的經歷。（YouTube影片截圖）