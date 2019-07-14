吳彥祖香港街頭被野生捕獲　「女粉絲」雀躍大曬合照網民勁葡萄

近年進軍美國影視界的吳彥祖（Daniel）除了參演荷里活電影新版《盜墓者羅拉》外，更在四年間主演了三季AMC劇集《Into the Badlands（荒原）》，獲得不錯的成績。而他與太太Lisa S.和6歲女兒Raven自定居美國後已經鮮少在香港露面，近日Daniel卻被發現原來已秘密回港，更親民地與「女粉絲」大方合照！

吳彥祖（Daniel）定居美國後鮮少在香港露面。（吳彥祖IG：@thatdanielwu）

這位「女粉絲」原來就是歌手JW（王灝兒）！她今日（14日）在Instagram發文表示，當時見到Daniel簡直就是人生中最掙扎的瞬間，不知道應不應該跟住他上前合照，而Daniel最後亦欣然答應。相中的她面露喜悅，乖乖的站在戴cap帽的Daniel旁邊，就像個不知所措的小粉絲一樣：「你見不見到我雙眼發光？」她繼續用英文寫道：「香港很想念你，但祝你在荷里活一切順利，我們等不及再看到更多你在大銀幕的作品！」字裏行間都展現出JW看到偶像後無比的激動。

JW在香港街頭偶遇Daniel，馬上把握機會集郵。（JW IG：@jwchubz）

Super Girls成員Cheronna看到JW的合照後隨即留言：「天啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊我的天啊 」更加上十個大哭的表情符號，可見Daniel依然是不少女星心中最想集郵的對象之一！

JW字裏行間都展現出看到偶像後無比的激動。（JW IG：@jwchubz）

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