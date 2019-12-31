【馮盈盈分手】同居是一面照妖鏡　如何維持長久關係？

馮盈盈與拍拖4年醫生男友原本已經進入談婚論嫁階段，婚前同居試婚半年，最近卻公布分手，「死因」與同居有關，盈盈回應傳媒時慨嘆：「相見好同住難！」，這是許多同居伴侶的寫照。

馮盈盈早前宣布與醫生男友分手，嘆「相見好同住難」。（Instagram@crystalfyy）

有人拍拖十年 卻因為生活細節毀掉婚姻

有朋友拍拖十年，關係一直穩定甜蜜，怎料結婚才兩年，最後竟離婚收場，最大的致命傷就是同住，其實他們都沒有錯，錯在對婚後的期許出現落差，敗在生活細節上。

兩個來自不同家庭的人，從小已建立了屬於自己家庭的一套生活模式，而這套模式比自己想像中的的牢固，與另一個人同住，要重新適應，而適應的過程會遇上許多困難和產生許多磨擦。

同居是一面照妖鏡，會見到對方最真實的一面。（影片截圖）

曾經憧憬甜蜜的同居生活 卻迎來無限的家務

距離產生朦朧美，談戀愛是浪漫的，同居就如照妖鏡，讓你見識對方最真實、甚至最邋遢最麻甩的一面，有時甚至會對眼前人感到有點陌生。原來男友在家中，會穿着孖煙囪，躺在梳化上全天候忘我地打機；原來女神也會放屁，素顏時竟然似大媽。

「同居的第一天，我已經忍受不了！」朋友A的工作是輪班制，而另一半K卻是穩定的銀行工作，早上8時半就要回到公司，天未亮就要起床梳洗，K每朝起身風風火火的，製造不少噪音，A被吵醒之後就無法睡回去，導致精神萎靡。

馮盈盈曾經憧憬同居生活是甜蜜的，但想不到迎來的卻是無盡的家務。她曾在TVB節目《後生仔傾吓偈》上分享同居的苦況，在自己家中有工人姐姐和媽媽幫忙做家務，但同居之後就要天天自己做家務，當時麥明詩更附和指「佢做家務做到好多嘢都冇時間做。」

伴侶之間，可以為對方擋子彈，卻無法忍受對方擠牙膏從中間擠起。除了作息時間不一樣，還有各種生活細節，包括掀不掀起廁所板、開不開窗睡覺、女生的長髮經常掉得滿地都是，還令浴室去水位淤塞等等。有好多人與家人住的時候，習慣有家人執手尾，所以同居後都沒有為意自己的行為會這麼輕易就觸動到對方神經。

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維持關係靠包容和溝通 建立屬於二人的新生活模式

雖然同居潛在許多風險，很多人都卡在執着於雙方的缺點而無法走下去，但如果能堅持的話，能為雙方帶來一次成長的機會。維持一段關係，不外乎無限的包容，還有溝通，互相尊重和協調，同居伴侶之間會漸漸建立起屬於這個家的生活模式，二人因為不再依附家人，變得更加獨立，雙方的不同反而彌補了彼此不足。當然前提是雙方都願意為對方行多一步。

A和K經過協調後，K現在起床已經跟忍者一樣，梳洗完出門，A也渾然不覺，現在已經同居兩年多。雖然二人仍會有一些生活細節而爭執，也許未來數十年仍會繼續爭拗下去。

但堅持的前提還是「不要令自己覺得委屈」，如果真的無法走下去，還是不要勉強。共勉之。