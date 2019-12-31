【獵魔士】撼贏《Mandalorian》成最受歡迎劇集　料2月開拍第二季

Netflix原創史詩式奇幻劇《獵魔士》（The Witcher）上架近兩星期，便成為2019年Netflix上最多人看的劇集第二位。今日凌晨再有外國傳媒報導，根據國際電視需求統計公司Parrot Analytics的報告指出，《獵魔士》已經超越了Disney+的星戰劇集《The Mandalorian》，成為最受歡迎的劇集。

劇集由「超人」Henry Cavill主演。（Netflix圖片）

《獵魔士》改編自波蘭國寶級作家Andrzej Sapkowski的同名小說系列，早在2007年被製作成著名動作角色扮演電子遊戲《巫師》，深受電玩迷歡迎。雖然有部分專業劇評人似乎不太喜歡這套劇，並批評編劇沒有花時間在劇本裏適當建立奇幻背景的世界觀，但觀眾卻非常受落，更在爛番茄奪得93%的超高分。根據統計公司Parrot Analytics的報告指出，Disney+的星戰劇集《The Mandalorian》在過去一星期成為最受歡迎的劇集，不過自《獵魔士》上架後，形勢大逆轉被後者爬過頭，成為2019年最受歡迎劇集。

報告根據全球標準化的電視衡量單位，來反映該劇對觀眾的需求、參與度及收視率。其實《The Mandalorian》於上月已經衝破了登上21星期榜首的Netflix原創劇《怪奇物語》（Stranger Things），今次《獵魔士》能夠追過《The Mandalorian》已經證明了劇集的超強影響力。而Parrot Analytics的發言人就表示隨着AppleTV+和Disney+投入服務，還有明年加入戰團的HBO MAX，從《獵魔士》的喜愛度，已突顯出了Netflix未來十年在影視娛樂串流平台的龍頭地位。另外，Netflix方面宣布了《獵魔士》第二季即將於2月開鏡，亦很大機會開拍第三季，但現階段尚未百分百落實。