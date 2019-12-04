【從前有座靈劍山】張榕容中二病女俠刷笑點下限　許凱都頂唔順？

台灣女星張榕容約有6年沒拍攝電視劇，最近於陸劇《從前有座靈劍山》着上超仙氣古裝，大晒酥胸美腿。由於在橫店拍攝時氣溫幾乎都在0度以下，她只好偷着肉色打底褲；不過最令張榕容崩潰的還是角色設定，導演于中中要求她「每3句話換一種說話方式」、成為「女版周星馳加文藝張曼玉」，讓她大呼：「我懷疑導演根本精神分裂！」

張榕容飾演許凱的師父王舞，需擔綱不少搞怪搞笑的戲份，單看對白與誇張的動作已知需要刷新其演出的恥度：

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張榕容決定放開來演「王舞」一角，結果遭到同劇男主角許凱的「眼神質疑」，她笑言：「他的眼神就像覺得我本人就是這樣（瘋癲），殺青後他還願意跟我碰面，我已經很感謝了。」

在二人合作之前，張榕容對許凱的印象就是《延禧攻略》中的深情傳恆，而許凱一開始也覺得張榕容很「高冷」。至於合作後的感覺，張榕容卻不禁「唉！」了一聲，並形容「很有趣」，不過也讚對方有貼心一面：「看到我感冒有泡一杯維他命C給我啦，但是是冷水！」

張榕容決定放開演出以達到導演的要求，卻笑言遭到許凱「白眼」：

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張榕容從童星出道，戲齡超過20年，卻幾乎沒有演過愛情劇。今次和許凱卻有許多曖昧互動，她坦言很尷尬、害羞，兩人拍攝時都很緊張，甚至會演到臉紅，兩人的互動也經常惹得工作人員少女心爆棚。張榕容表示私下雖然也會撒嬌：「但不可能跟她（王舞）一樣奔放，那是另一種境界！」張榕容自曝私下也很少女心，睇少女漫畫、小說會入戲到傻笑或爆哭，未來也希望多演一些「甜寵」類型戲碼，還笑說：「腦中已經閃過很多想合作的對象。」

接演《從前有座靈劍山》滿足了張榕容的少女幻想（《從前有座靈劍山》官方宣傳海報）

《從》劇劇情無厘頭，張榕容自認笑點低，經常要「笑完才能上戲」，尤其是和溫昇豪對戲時，經常在一旁取笑對方，因有溫昇豪有許多「發功招數」需要用後製，現場只能看到他不斷在原地狂跳，惹得張榕容忍俊不住。而張榕容每天在現場的任務就是「取悅導演」，只要博得「笑點高」的于中中微微一笑，就算演出成功了。

張榕容（聯合新聞網提供）

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