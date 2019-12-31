陳綺貞被林姓人夫正室指扮無辜　公司發聲明：將保留追訴權！

被封為台灣文青女神陳綺貞平安夜遭週刊爆出在街上「舌戰」林姓人夫，正室揚言要告上法庭控告對方通姦，事後陳綺貞立即澄清不知道對方婚姻狀況，並即時斬纜絕聯絡。林太事後接受傳媒訪問時幾度落淚，坦言自己本來是陳綺貞粉絲，自從知道老公外遇是她後，心情大受打擊，因此曾數度想過自殺，更大罵陳綺貞是一名「披了文青外表的慾女」。

陳綺貞被爆今食人夫，文青女神形象嚴重插水。（Facebook@cheerchen.cheerego）

陳綺貞如何搭上林姓人夫，相信外界都想知道二人如何認識。據林太透露丈夫一年前開始性情大變，開始對她「冷暴力」無情對待，回想起原點，老公應該在1年多前在買相機時認識，從那時開始老公變得相當注重外表，又積極減肥操肌扮靚，有時候更會失聯，甚至沒有回家。林太直指林綺貞根本就知道男方有家室，因為每逢假日男方都會出席家庭樂，難道她不會覺得奇怪？

事後陳綺貞立即與林姓人夫斬纜割席。（Facebook@cheerchen.cheerego）

事情不斷發酵，陳綺貞所屬公司添翼創越工作室今日再發出聲明：「感謝所有歌迷對綺貞的信任與支持。對於部分人士於網路使用誤導性言論，以臆測與穿整附會誤導社會大眾對陳綺貞作出不實評論。敝公司在此呼籲請給予當事人空間，我方對不實報導與評論將保留法律追訴權。」

陳綺貞所屬公司添翼創越工作室今日再發出聲明。