【MBC歌謠大祭典2019】金在奐被Cut歌嚇到呆　主持致歉變火上加油

韓國大型節目《MBC歌謠大祭典》今晚（31日）隆重舉行，TWICE、(G)I-DLE、NCT 127、ASTRO、NU’EST、GOT7、OH MY GIRL等齊齊參演。今年韓國三大電視台年末演出接二連三發生意外，例如Red Velvet的Wendy不慎從兩米高舞台墮下，Apink被中斷演出，今晚《MBC歌謠大祭典》再次發生演出事故，今次是Wanna One出身的金在奐無辜受害。

《MBC歌謠大祭典》今晚隆重舉行，一眾K-pop歌手參演，包括Wanna One出身的金在奐。（《MBC歌謠大祭典》畫面）

金在奐身處首爾蠶室塔作戶外演出，原定獻唱《The Time I Need》和《NUNA》，但《The Time I Need》音樂僅播出數秒後即被中斷，隨即變成播放《NUNA》音樂，金在奐當場呆住，其後在舞蹈員帶領下獻唱《NUNA》，並在表演尾聲跪地問好。

金在奐原定獻唱《The Time I Need》和《NUNA》，但《The Time I Need》音樂僅播出數秒後即被中斷，令金在奐當場嚇呆。（《MBC歌謠大祭典》畫面）

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《MBC歌謠大祭典》主持張成奎事後表示：「連接蠶室塔的過程不順暢，說得好聽一點，這是直播的妙處，有什麼不方便的地方請多多包涵。」然而，粉絲不滿意「直播的妙處」之說法，最終張成奎再次道歉，指實際了解情況後，發現是現場音響問題，導致放送事故發生，亦令金在奐在寒冷地方受苦。張成奎向觀眾和金在奐致歉。