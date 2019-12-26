Wendy@ Red Velvet高處墜下意外細節曝光　工作人員證無安全標記

昨天（25日）韓國女團Red Velvet成員Wendy在《SBS歌謠大戰》彩排期間發生嚴重意外，從2.5米高的高處墜下，面部受傷外，右邊盆骨及手腕都有骨折，預計需要最少6週時間康復。意外發生後，SBS的處理手法令粉絲相當不滿，今天更有工作人員向《Dispatch》大爆事故發生的經過。

昨天Wendy完成組合的錄影，進行個人舞台的彩排時，從2.5米高的隧道墜下，需要立即送院治療，Red Velvet全員缺席昨晚直播，情況令人擔心。事故發生後，對於Wendy受傷的經過，網上亦有不同的版本，有指前一天TWICE進行預錄前已曾提出升降台有問題，BTS防彈少年團也因升降台而更改舞台動線等。而今天韓國傳媒《Dispatch》報道一篇相關工作人員的爆料，講到Wendy彩排時不但樓梯未設置好，就連螢光標記亦沒有。

工作人員大爆Wendy彩排時，樓梯和螢光貼紙都未有準備好，NU'EST之後亦如常使用。（SBS截圖）

按圖睇意外現場：

根據工作人員的講法指，Wendy當時只需要通過樓梯，從隧道走到台面。可是隧道除了又黑又窄，樓梯亦未設置好外，就連標記舞台邊沿位置的螢光貼紙也沒有，因此她才會在準備離開隧道時出意外。Wendy出事後，Red Velvet及在場歌手都大受打撃，但其後[u1] 男團NU'EST仍有使用同一隧道及樓梯上落。SBS在發生意外後，除了未有第一時間向粉絲交代，亦沒有發聲明向Wendy道歉外，更以Red Velvet不參與直播為由取消400個粉絲席，令很多來自外地或首爾以外的粉絲大感不滿。

Wendy受傷連帶Red Velvet的年末也大受影響，官方宣布其餘成員只參與之後的個人舞台演出。（IG/@redvelvet_smtown）