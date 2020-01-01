【獵魔士】獲讚主角最佳人選　亨利卡菲爾：角色係超人蝙蝠俠合體

Netflix奇幻劇《獵魔士》（The Witcher）獲選為最受歡迎劇集，並宣布在2月開始拍攝第二季，消息令一眾劇迷興奮不已。雖然有劇評人就批評劇中三條時間線容易令人混淆，仍無損劇迷對此劇的鍾愛。《獵魔士》成功的原因是，除了深受男士歡迎，還靠主角「超人」Henry Cavill的強勁爆肌Body吸引到女劇迷收看。對於今次Cavill的演出，外國傳媒都一致大讚他是角色Geralt的最佳人選。

外國傳媒大讚Henry Cavill今次的演出能夠擺脫超人的形象。（IG圖片/@witchernetflix）

早前Henry Cavill接受外國直播節目訪問時，談到今次飾演Geralt，人氣比起飾演「超人」的時候更高，他直言Geralt這個角色跟超人都有相似的地方：「Geralt好似超人同蝙蝠俠嘅合體，佢比一般人更高大、強壯、更快，而且佢喺調查那方面表現都很出色。佢係被遺棄嘅孤兒，喺好惡劣嘅環境長大，接受艱難嘅訓練，所以如果要將呢兩個角色（超人同蝙蝠俠）合體，再放入中世紀時代，大家就會搵到一個好似Geralt嘅人。」Cavill笑言Geralt的外表同性格同蝙蝠俠比較相似，而內心就好似超人，自己亦很榮幸能夠飾演一個既複雜又細膩的角色。

Henry Cavill在劇中有大量騷肌場面！（影片截圖）

在於編劇兼製作人Lauren S. Hissrich來說，Henry Cavill一直都是她心目中的最佳人選，並透露Cavill原來是《獵魔士》的超級粉絲，不僅看了整個系列的書，更是電子遊戲的玩家：「跟Henry見面的時候，根本還未開始寫劇本，但開始後，我不能阻止自己想起他飾演Geralt這個角色。現在看到製成品，我實在很感恩他能夠以一種我認為其他人無法演繹到的方式去演活了Geralt這個角色！」