歐陽娜娜大提琴伴奏《我》　陳偉霆與神秘美女共舞炮製驚喜

昨晚（12月31日），內地各大衛視邀請眾星舉辦「跨年演唱會」，江蘇衛視憑藉陳偉霆、鄧紫棋、歐陽娜娜、李宇春、謝霆鋒、薛之謙、蔡徐坤等人氣明星奪得收視第一位，儘管藝人不算太多，但受歡迎程度可見一斑。

當晚陳偉霆一連獻唱3首歌曲《我》、《My Lady》以及《野狼Disco》，首首都有不同驚喜。首先是演繹哥哥的經典歌曲《我》，而歐陽娜娜則負責大提琴伴奏，引人入勝，別有一番感覺。到了《My Lady》，陳偉霆除下紅色珠片外套，換上稍貼身的蛇皮黑色套裝，落力熱舞，全場觀眾無一不尖叫。

陳偉霆在台上勁歌熱舞。（微博@霍汶希Mani）

不過，最令人觀眾回味的要數《野狼Disco》，早在這首歌發布初時，不少網友就被「洗腦」，歌曲琅琅上口，還被不少藝人翻唱，而湖南衛視與東方衛視的跨年晚會亦有其他明星演繹這首歌，足以證明這首歌的人氣。

陳偉霆在這一Part穿上金色外套，頗有80年代Disco的復古味。過程中，除了與歐陽娜娜互動以外，陳偉霆還在舞蹈演員中與一位中年「Dancer」跳舞，原來這是他媽媽，兩人為現場觀眾炮製驚喜，特別又有意義。而事後陳偉霆也表示自己連續三年在江蘇衛視跨年，所以今次帶媽媽一齊登台。

陳偉霆與媽媽同台演出。（微博@霍汶希Mani）