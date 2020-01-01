TWICE娜璉瘋狂粉絲跟上飛機　JYP娛樂急發聲明要提告保護藝人

TWICE繼續被受私生飯問題影響，9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛的行程及私生活變成困擾。雖然早前JYP娛樂曾發聲明，表示已向警方申請人身保護，可是該名來自德國，自稱是「娜璉男朋友」的粉絲Josh持續騷擾TWICE，今天（1日）更與成員登上同一班機。

JYP娛樂發聲明表示，今天一名娜璉的外國私生飯與TWICE一同登上從日本返回韓國的飛機，而且一直在飛行途中，嘗試接近娜璉本人。當時經理人及保安盡力保護娜璉的人身安全，幸好未有造成任何傷害，可是已對娜璉造成不安及不便。JYP娛樂講到，雖然娜璉正已受警方的人身保護中，可是該粉絲在警察的監督及多次警告下仍多次侵犯娜璉，所以公司將立即更高的法律措施。

TWICE今天一行人由日本返回韓國，該名瘋狂粉絲亦有上機。（Newsen）

按圖睇今天TWICE返韓情況：

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娜璉的瘋狂粉絲曾表示要去告JYP，認為雙方有誤會。（twt/@ YoshTG)）

除了再一次公開警告該名瘋狂粉絲外，JYP娛樂也高度譴責非法轉賣和散怖藝人航班資料的行為，表示會藉這次事件，深入研究如何杜絕同類問題的發生，最後JYP娛樂亦有向飛機上受影響的乘客道歉。該名自稱是「娜璉男朋友」的私生飯自12月抵達韓國後，不斷出入公司、TWICE宿舍和機場週邊地區，試圖近距離接觸所謂的「女友」，瘋狂的行為令粉絲都非常擔心。

娜璉在警方的人身保護下，該名德國粉絲仍一直試圖接觸她。（IG/@twicetagram）