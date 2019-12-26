TWICE綑綁式性感造型成話題　娜璉超火辣4分鐘直拍轟動粉絲圈

韓國人氣女團TWICE昨日（25日）以聖誕女郎Look現身《SBS人氣歌謠》紅地氈，可愛的造型成為焦點。不過講到最觸目，相信必定是8位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢和彩瑛表演《FANCY》時一身黑色性感的造型，其中娜璉的4分鐘直拍更是轟動粉絲圈！

除了子瑜與AOA雪炫，兩大女神的合作舞台外，TWICE昨晚也一連換上兩套衣服，帶來《Feel Special》和《YES or YES》等表演。其中TWICE首先以黑色，充滿搖滾性感風格的打歌服帶來《FANCY》Remix版舞台，勁歌熱舞固然吸引但8人的造型也非常吸睛，當中娜璉的低胸綑綁裝及子瑜的扣針露腰裝最為性感！節目結束後，SBS也有公開各成員的直拍拍片（Fancam），二人的觀看次數亦一直領先。

TWICE娜璉昨天一身低胸綑綁Look，性感指數爆錶！（JYP）

欣賞一下搖滾性感風的TWICE：

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而娜璉長達4分鐘的直拍影片中，超火辣的表演更是轟動粉絲圈，她精彩的舞蹈睇到粉絲嘆為觀止。由於TWICE特別為《FANCY》編排了全新的驚喜舞蹈，因此單是觀看影片頭40秒，已有不少粉絲大讚必須稱之為「傳奇直拍」！雖然TWICE出道初期主打青春活潑風，隨着忙內子瑜都已長大成人，組合近年終於開始解禁，不時少露性感派福利，每次的反應當然也相當不俗。

TWCIE昨晚也上傳了大量後台照。（IG/@ twicetagram）

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