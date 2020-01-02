《王冠》不敵《安眠書店》　跌出英國Netflix最喜愛十大劇集排名

改編英女王伊利沙伯二世生平的劇集《王冠》（The Crown）自2016開播以來已成熱門劇，過去兩季都分別在爛番茄奪得90%的好評，成為Netflix的王牌劇集。而去年底剛上架的第三季，雖然演員陣容大換血，但每位都是好戲之人，得到劇評人及觀眾的讚賞。這套講述英國皇室的劇集，理應在英國很受歡迎才對，可惜英國Netflix公布的2019年度最喜愛劇集排行榜，《王冠》卻首次跌出十大，結果令人意外！

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跌出十大或跟上架日期有關

一直被視為Netflix王牌劇集的《王冠》過去兩季都很受英國人歡迎，今季有英國國寶級奧斯卡影后奧莉花高雯（Olivia Colman）飾演踏入中年的英女王，其精湛演技已獲得外界認同，同時劇集已經入圍《第77屆金球獎》的「最佳劇集」、「最佳女主角」等四個獎項。由於第三季首集在英國特別開放給非用戶免費收看，得到這個結果實在是難以置信。對於為何在2019年度會跌出「Top 10」，有外國傳媒猜測跟上架時間有關。第三季在11月17日播出，能夠收集收視數據的時間比其他較早推出的劇集相對地少很多。不過，在12月20日上架的《獵魔士》（The Witcher）就沒有出現這個問題，更勇奪榜首位置，相信這是因為劇集太受歡迎，完全抵銷年底上架的不利因素。

在這個英國人最喜愛十大劇集排行榜中，除了《獵魔士》之外，還有《怪奇物語》（Stranger Things）、《性愛自修室》（Sex Education）、《安眠書店》（YOU）、《不可置信》（Unbelievable）、《Black Mirror》、《Dirty John》等。

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另外，Netflix早前就表示會為《王冠》（The Crown）開拍六季，而第四季拍攝已經進行中，並預計在今年年底上架。劇情將會延續到80年代，更會有戴安娜王妃（Emma Corrin飾）和「鐵娘子」戴卓爾夫人（Gillian Anderson飾）的加入，亦會有戴妃跟查理斯王子的世紀婚禮，相信第四季將會是劇迷最期待的一季。