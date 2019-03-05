【Dirty John】富婆誤墮色慾陷阱　遭「鑽石王老五」呃錢呃感情

現今社會個個都工作繁忙，放假連好好休息的時間都沒有，更遑論可以花時間結識異性。單身女性心急尋找另一半，唯有在交友App尋真愛，但網絡世界危險重重，一不小心就會遇上騙徒，輕則損失金錢，重則可能賠上性命。

2014年美國一位「富婆」在交友App上認識自稱醫生的John Meehan，但原來這位「醫生」竟然是案底纍纍的騙徒，這位「富婆」更差點被對方搞到家破人亡。這宗真事騙案就被改編成劇集《Dirty John》（髒鬼約翰），由型男Eric Bana飾演主角，劇集原於去年11月尾在美國收費頻道Bravo首播，今年於2月14日在Netflix上架，而關於John的紀錄片《卑鄙約翰：卑鄙真相》亦能在Netflix收看。

劇集根據真人真事改編，由Eric Bana及Connie Britton主演。（劇集海報）

這位59歲的美國「富婆」Debra Newell是一位事業有成的室內設計師，但愛情路卻非常坎坷。經歷過4次離婚的Debra對愛情還有憧憬，2014年她透過交友App認識John Meehan。55歲的John外標俊俏，身形健碩，聲稱自己是麻醉科醫生，擁有名車和大屋，還曾到伊拉克當過無國界醫生，所有條件都看似完美。接受外國傳媒訪問時，Debra直言起初認識John時認為對方是「鑽石王老五」，加上John表現的知書識禮，所以兩人火速墮入愛河，交往兩個月便閃婚。

沉醉於愛河的Debra一直都很相信John，她甚至乎自掏6千5美金（約5萬港元）月租海灘大屋跟John入住，但Debra的兩個女兒Jacquelyn Newell及Terra Newell對John很快就起疑心。兩人發現John經常找藉口打探保險箱的位置，更經常穿上醫生服，連出席晚宴都不換衣服，而John口中的名車及大屋從來沒有出現過，起居飲食都由母親Debra負責，因為擔心母親再遇感情騙子，兩姐妹決定聘請私家偵探調查John。

騙財方程式：利用同情心 不停跟蹤騷擾勒索

經過調查後，發現John Meehan曾離婚，亦任職過護士，但於2002年因染上毒癮而偷藥被除牌。他根本沒有當過無國界醫生，兼且案底纍纍，更在交友App上自稱醫生，在20年間穿州過省欺騙無數女性。犯案手法是先利用女性的同情心騙取金錢，然後不停跟蹤及騷擾她們，還以裸照及性交影片勒索對方，而當中已經有3名受害人向法庭申請禁制令，禁止John接近自己。有當地警員表示檢查過John的行裝，發現他藏有手槍及多達100發子彈，並直指他是極度危險的男人。

當看清John的真面目後，Debra決定在2016年跟John分手。John得悉後立即發狂，更於同年8月持刀企圖綁架Debra的細女Terra，他準備了刀、膠紙、針筒及藥物，捉住Terra的期間，她奮力掙扎，最後成功踢走John手上的刀，並向對方連插13刀。最後John被送院4日後終告不治，而Terra至今仍受創傷後壓力症候群影響。