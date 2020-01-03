王子邱勝翊元旦與10位女Fans開房玩狼人　都唔同女友鄧麗欣過？

台灣男星「王子」邱勝翊12月31日晚於「2020花蓮太平洋觀光節」擔任跨年倒數彩蛋嘉賓，一連演唱《在妳心裡打個卡》、《上位》、《獨家記憶》等歌，High爆全場。結束後不忘大發福利，帶埋Fans去「開房」！

「王子」邱勝翊於花蓮擔任跨年倒數彩蛋嘉賓↓

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為了感謝死忠粉絲多年來愛相隨，王子特地在酒店與10名歌迷歡度2020新年第一天，他說：「這些歌迷真的陪伴我好久，我走到哪裡都看到他們，又感謝又覺得他們太神奇了！」因此策劃一連串應援活動，與粉絲一起吃宵夜、聊天、玩狼人殺遊戲，並給大家親手寫卡片，讓粉絲受寵若驚：「完全沒有想到這一切來的這麼突然，實在太讓人覺得不可思議了！」

王子邱勝翊演出後，帶粉絲「開房間」近距離互動。（FB@華研國際）

最近戲劇邀約不斷的王子，也透露正在挑選劇本。他去年拍攝的最新戲劇作品《覆活》即將在今年播出，王子說：「很希望大家看到我努力去演譯這個角色中不同層次的感覺。」並許下新年新希望，「希望新戲《覆活》可以獲得好的收視率！也希望首次嘗試的角色可以受到大家喜愛，期許自己今年有機會可以拍攝一部電影！另外，也希望今年2020有機會可以前往東京看奧運比賽！」

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