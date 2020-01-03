【多圖】簡幗儀着透視長裙騷S型曲線　網民大膽提議令女神面紅

香港著名時裝設計師簡幗儀（Lilian Kan）有「最靚設計師」之稱，她擁有自家時裝品牌外，每年都會推出一本散文寫真集回饋粉絲，書中除了寫上生活點滴外，更有不少鼓勵句語。踏入2020年，穿上透視白紗長裙的她更在IG上預先為粉絲送上一小段文中內容，給大家一些「心靈雞湯」。

簡幗儀分享了「心靈雞湯」，不過好多網民都錯重點。（IG@liliankan）

文中Lilian Kan說道：「不希望你們因為自己和媒體渲染的⁣，美麗有所不同而感到自卑。」並希望女生們不要因為自己與大眾所認為的美麗有出入而感到自卑，反而應該「把打扮變成取悅自己的樂趣」，從而活出自己心裡的美麗和活得健康快樂。不過就有網民錯重點，留言提議：「這條裙子應該不穿內褲！」「呢條裙應該真空！」而她就笑着回覆：「不會」和「留給妳着」。

張相影得好靚。（IG@liliankan）

在今日貼出的帖文中，她更分享了一則自己的小故事：「讀幼稚園時，老師跟我媽媽說你女兒的眼睛懂說話。我只希望我的故事，能夠給你們一點力量。」不少網友都留言，表示收到了她的「正能量」，也有人大讚她是「女神」，照片中的她十分靚，就連劉佩玥（Moon）也有讚好，並留下下心心圖案，說：「謝謝你的愛。」

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