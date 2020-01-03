【多圖】古天樂抵死廣告逐格睇　開宇宙巡迴演唱會勁抽自己水

古天樂（古仔）是電影公司老闆、影視界「男神」，同時也是廣告界寵兒，雖然廣告產量不多，但古仔所拍的每個廣告均十分受歡迎。

古天樂又有新廣告。（Youtube截圖）

日前古仔替一間保險公司拍攝危疾保險廣告，片段中的他夢想着自己能成為歌唱家、開棟篤笑和結婚等各種人生理想，但卻不斷遭旁白「潑冷水」，畫面十分抵死又搞笑。除了主角古仔之外，廣告也找來了性感女DJ洛兒（Lokyii）客串飾演古仔老婆。她接受《香港01》訪問時表示，對這次拍攝感到非常之開心，說：「第一次同古生合作就可以做老婆！可以狂攬古天樂，導演真係勁益我！」

網絡「女神」洛兒（Lokyii）客串做古仔老婆，真係幸福。

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與「男神」古仔初次見面，還借機向他推薦自己：「我好落力介紹自己㗎，我好鍾意拍戲㗎！見面嗰時，我就咁樣介紹自己：『你好呀古生，我係新人洛兒，我好鍾意演戲㗎。』希望古生記得我啦。」廣告中飾演古仔老婆，可以攬住古天樂睇電視？洛兒：「本來冇攬住睇電視㗎，係後尾加，真係發達！最後仲加咗幕同古生一齊坐梳化攬住嘅情節，仲有得瞓下古生大髀！不過好似話瞓大髀好似過咗尺度，所以最後冇用到。」

如果古天樂開宇宙巡迴演唱會，應該會賣斷市。（Youtube截圖）

最後，洛兒還說自己十分幸福，因為可以跟「男神」古仔合作拍攝廣告，更笑說：「就算冇人工我都會照拍！」問到對古仔的印象如何？她回答說：「古仔好好人！好靚仔！個氣場真係超勁，搞到我好緊張，又好興奮咁。」攬住古仔時的感覺是怎樣的？「啲肌肉勁正，總之兩個字，完美！我真係好似個花癡咁，哈哈。」

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