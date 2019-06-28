【掃毒2】劉德華古天樂世紀合唱　華仔大讚唱功︰佢睇小咗自己

由邱禮濤執導；劉德華監製聯同古天樂、苗僑偉、林嘉欣主演的《掃毒2天地對決》將於7月16日正式上映，兩大影帝劉德華和古天樂首次為電影合唱主題曲《兄弟不懷疑》，相信除了兩人再度合作之外，這是給粉絲們的一大驚喜！

古天樂笑說今次合唱自己得0分，而劉德華就有100分！（電影公司提供）

劉德華︰「唱歌我都係業餘」

古天樂在去年跟謝安琪合唱推出了《（一個男人）一個女人和浴室》後，奪得「我最喜愛男歌手」，為他在歌唱事業上一吐烏氣。可能是唱出一份自信，今次古天樂再推出合唱歌，首次跟劉德華合唱《掃毒2天地對決》電影主題曲。當大家笑指他為樂壇注入新力量，古天樂笑言：「咁大件事？咁都好可歌可泣啦！唱歌我業餘嘅啫。」劉德華聞言也笑說：「我都係業餘到而家！哈哈！諗番起對上一首剛陽味重嘅歌，已經係好多年前同偉仔（梁朝偉）合唱嘅《無間道》，所以覺得市場都需要啲男性嘅音樂同歌曲。」

《掃毒2天地對決》講述劉德華和古天樂本來是一對好兄弟後來反目成仇。（電影海報）

古天樂最想知︰「華哥有冇聽過我啲歌呀？」

劉德華的歌曲陪着不少人成長，手上有大量音樂作品，面對這位前輩，在音樂上古天樂最想問華仔咩呢？古天樂笑笑口反問：「華哥有冇聽過我啲歌呀？」華仔即說：「有！我都聽過好多，但真真正正講個歌名出來真係幾難，哈哈哈！在錄音過程中，知道古仔擔心自己做得唔好，但佢睇少咗自己，事實上佢做得好好！我幾鍾意佢在這首歌唱『關係』嗰段，大家留意下！」而當古天樂聽到要為大家評分時，他即時笑說：「咁我一定係0分，而華哥就100分！」

古天樂在去年跟謝安琪合唱，奪得「我最喜愛男歌手」後，都一直甚少開金口。（官方圖片）

兄弟不懷疑

《掃毒2天地對決》主要講述雙雄之間的兄弟情，《兄弟不懷疑》的歌詞更是出自監製及主角之一的劉德華手筆，這份詞寫得耐唔耐呢？劉德華：「確實寫咗幾耐真係唔記得，幾日吧！寫嘅時候腦內諗住同古仔之間嘅兄弟情、亦有我自己戲內同其他兄弟之間嘅感情！其實份詞主要想講，兄弟之間太客氣，有啲嘢一早講出來就冇事，最後就變成懷疑大家，之前嘅感情開始變質。」問到對歌詞方面有冇俾意見，古仔就話：「佢哋有俾份歌詞我睇，我第一個反應係：『唔好玩啦！我都唔識唱歌，點俾意見啫！』」

至於問到他在錄音時，腦入面正在想甚麼來投入感情，古天樂：「諗起最後Ending 在地鐵內嘅畫面，十幾年嘅兄弟情，因為大家唔肯聽大家講嘢就冇咗。」如果想聽古天樂再次開金口唱歌，就一定要聽《兄弟不懷疑》喇！

直擊錄音過程

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