古天樂連上6部戲成港星內地票房一哥　大幅拋離呢位天王成條街

隨着《犯罪現場》的上映，古天樂又一次出現在大銀幕上，這是今年上映並由他主演的第6部電影，古天樂的「勞動模範」稱號實至名歸。

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然而一年內多次在大銀幕上和觀眾見面，並非只有古天樂一個。近年來的香港電影，總會有那麼一批演員反復出現，成為觀眾眼中的老面孔。作為如今香港電影票房的中流砥柱，這些熟面孔背後卻隱藏着香港電影的無奈。

古天樂、劉德華：高產背後的苦衷

近3年來上映的由古天樂主演的電影有13部，而今年就佔了幾乎一半，在大銀幕上看着古天樂在不同的電影之間穿梭，稍不注意就容易混淆。畢竟像《犯罪現場》、《使徒行者2》這類電影，有太多的相似之處。角色的重複性，是古天樂近年來參演電影的最大問題。

古天樂近年主演電影內地票房統計（01製圖）

按圖看《犯罪現場》、《使徒行者》劇照▼

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然而一再重複自己的古天樂，也有自己的苦衷。過去單打獨鬥的演員，如今已成為擁有自己公司的老闆。古天樂所創辦的天下一電影製作有限公司，參與製作了《使徒行者》、《犯罪現場》等多部由其主演的電影，為了養活自己公司的員工，已經成為古老闆的古天樂能選擇的餘地似乎並不多。

劉德華的「勞模」身份在業界也是有口皆碑，只是近3年來的電影產量確實不如以往（視覺中國）

劉德華的「勞模」身份在業界也是有口皆碑，只是近3年來的電影產量確實不如以往。近年來劉德華一直處於轉型的狀態，除了演員之外，還以監製的身份參與了多部電影的製作，像最近3年他主演的電影，全部都是由他監製或者出品。不過劉德華作為監製也並不輕鬆，那些電影背後也少不了他創辦的映藝娛樂的身影。

劉德華主演內地電影票房統計（2017-2019）（01製圖）

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郭富城、林家棟：遲來的認可與後繼乏人

截至目前，今年郭富城並沒有新片上映，但是放眼去年的國慶檔，一部《無雙》以黑馬的姿態拯救了整個檔期。《無雙》證明了港片依舊能帶給觀眾驚喜，甚至一度出現了港片是否正在復興的聲音，對於香港電影而言，沒有什麼比這種肯定更為寶貴的了。

郭富城主演內地電影票房統計（2017-2019）（01製圖）

如今郭富城的演技無可置疑，但是在當年的香港影壇，郭富城被認為是四大天王中演技墊底的一位。金像獎足足提名了8次，直到2015年的《踏血尋梅》才獲得了金像獎影帝的頭銜。

和郭富城同病相憐的還有林家棟，用「多年媳婦熬成婆」來形容他毫不為過。雖然多年來演技被廣泛認可，但是直到2016年才憑《樹大招風》摘得金像獎影帝的桂冠。

按圖看《無雙》、《踏血尋梅》劇照▼

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這兩位獲獎實至名歸，但是獎項姍姍來遲的背後，是香港電影人才青黃不接，可選擇餘地越來越少的現實。曾經的金像獎競爭激烈，多位提名者旗鼓相當的情況屢見不鮮，如今金像獎的含金量，一年不如一年，看到優秀的演員不能因為自己最優秀的電影獲獎，實在是一種無奈。

經濟因素的驅動，人才青黃不接的現實，共同造就了那一大批香港電影中的熟面孔。可就是這些熟面孔，估計也維持不了太長時間了，因為他們在不斷地進行「自我消耗」。

首先電影同質化嚴重。不是警匪就是臥底、不是雙雄就是鐵三角，這些設定早已毫無新鮮感可言，滿滿的都是套路。而當套路被一再包裝之後，除了情懷，港片的底蘊已所剩無幾。

幾十年來對於警匪、犯罪等類型電影的不斷挖掘，使得香港電影的工業體系對於其附屬的槍戰、爆破、飛車追逐等橋段爐火純青，甚至成為了香港電影的看家本領。

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這些娛樂性極強的元素，依靠香港電影黃金時代培養出來團隊改頭換面，總能在內地市場取得不錯的票房成績。於是近年來港片幾乎等同於這些橋段的排列組合，即使外表有些新鮮感，但是內核也基本不變。

其次，是創新能力的喪失。這些熟面孔頻繁地出現在各類續集中，已經成為一個常態。《追龍》、《掃毒》、《使徒行者》都拍了兩部，反貪的「風暴」系列更是拍到了第四部。對於經典IP的過度壓榨，使得其價值被迅速消耗殆盡，越拍越爛幾乎成了近年來系列港片的通病。可以理解開發續集是出於商業上的穩妥考慮，但是續集扎堆的狀態，卻是不思進取的重要表現。

題材雷同，續集扎堆，甚至連演員幾乎都是同一批熟面孔，這就是香港電影的困境。伴隨創造力的衰退，在觀眾徹底厭倦港片的三板斧之後，離開這些熟悉的面孔，香港電影還能走多久？