蔡依林演唱會限量版斧頭應援燈頻傳被盜　疑遭放網上炒賣

天后「Jolin」蔡依林「Ugly Beauty」演唱會此次開唱，6場特別打造6種不同顏色的斧頭造型手燈，免費送給入場粉絲，且僅台灣場粉絲限定擁有。台上看到粉絲熱情揮舞手燈，昨晚開唱Jolin直呼：「今天有幾萬磕頭在我手上？拿著你的斧頭，用力的砍我吧！」在演唱《特務J》時，Jolin有賣力勾引男舞者橋段，尾聲她笑說：「我們之間都有一點很奇怪的默契，我在那邊勾引人，你們在那邊『哈哈』，我真的要非常賣力才能忍住不笑，我底下有這麼一群可愛的斧頭幫。」

沒想到昨晚進場時，陸續發生粉絲向工作人員反映座位上的「斧頭手燈」遭竊，且反映人數不少，而網路更有炒賣手燈，約6百至1千元台幣不等，因此昨晚反映斧頭手燈被偷走的觀眾數有增升的跡象；據悉，部份民眾發現手燈遭竊，向工作人員反映後，工作人員也急忙補上，但因手燈皆為限量，若失竊情況沒改善，恐造成粉絲「無斧可歡」的窘境。

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