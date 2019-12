蔡依林演唱會奔放爆粗只望撇世人標籤︰我夠漂亮，可做想做的事！

台灣天后蔡依林(Jolin)30日在小巨蛋展開全新的「Ugly Beauty」世界巡演,唱完《倒帶》之後,她有感而發表示以前被逼討好長輩、世人,努力扮演、完成大家賦予在她身上的角色、任務,她用英文說:「這是你的屎,不是我的屎。」(This is your shxt, not my shxt.)象徵出道20年來已經完美蛻變,終於能夠活出自我!