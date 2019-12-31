蔡依林演唱會奔放爆粗只望撇世人標籤︰我夠漂亮，可做想做的事！

台灣天后蔡依林（Jolin）30日在小巨蛋展開全新的「Ugly Beauty」世界巡演，唱完《倒帶》之後，她有感而發表示以前被逼討好長輩、世人，努力扮演、完成大家賦予在她身上的角色、任務，她用英文說：「這是你的屎，不是我的屎。」（This is your shxt, not my shxt.）象徵出道20年來已經完美蛻變，終於能夠活出自我！

我從來沒有懷疑過多漂亮才是漂亮，多會唱歌才是會唱歌，你說我傻不傻？就是一個傻逼。但我獲得了許多粉絲的支持，讓我能夠埋頭苦幹，一直往前衝，衝到小巨蛋可以陪你們6天。 蔡依林

+ 7 + 6 + 5

Jolin透過演唱會分享了出道至今的精華片段，自嘲以前說話既細聲又字正腔圓，被設定為不夠漂亮、不夠有才華甚至是不夠會跳舞的藝人。

過往Jolin賣命發展，接連挑戰各項特技，被形容是「少男殺手」、「地才」，她說現在已能夠放下這些稱號：「可以告訴我自己現在就漂亮，現在就夠了，就是做我想做的事情。」Jolin說歌迷常寫信和她分享人生故事，每每讀到淚流滿面，呼籲大家不要繼續扮演誰的妻子、誰的好媽媽、誰的好女兒。

你就是你！不用給你稱號！請你要繼續發掘自己！ 蔡依林

蔡依林豪言：你就是你！不用給你稱號！請你要繼續發掘自己！（聯合新聞網授權使用）

Jolin坦言在彩排階段頻頻掉淚，「不知道心情是興奮還是緊張，大家的期待，讓我覺得我站在這裏不用幹嘛都足夠的感覺。」她又笑說自己從小都在花園唱歌，總是對住花盆唱歌，把台下歌迷比喻為是專屬於她的花盆，讓全場瘋狂尖叫，Jolin感性承諾：「不知道還有多少個20年，但是我會用像是最後一次見面的熱情來報答你們，希望你們喜歡我為你們準備的新年禮物。」

然後，Jolin在獻唱《消極掰》之前，先是邀約大家一同跳舞，不忘再度叮嚀歌迷：「若是你旁邊的人拿手機拍，你就拿斧頭（應援手燈）砍他，然後說去X的。」爆笑全場。

延伸閱讀：

被她示愛！吳青峰認了是天作之合

陳昇自爆當26次新郎吐真言 老婆只愛李宗盛…

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】