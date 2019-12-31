蔡依林Ugly Beauty演唱會開鑼　同台男Dancer「靚股」意外搶Fo？

出道20年的台灣天后蔡依林（Jolin）30日4度攻蛋，展開「Ugly Beauty」世界巡演，率先登場的金Bra搭配黑色高衩連身皮褸造型勁火辣，結實翹臀令人目不轉睛。沒想到舞者的造型也不服輸，男Dancer身穿皮褸、皮褲，一轉身露出大部份臀部，居然與Jolin平分秋色。

蔡依林「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會開鑼，竟遭同台男Dancer大範圍露臀意外搶Fo（聯合新聞網授權使用）

Jolin將40首經典作品重新編曲，親自下海撰寫腳本，透過《孤兒》、《漠視的慾望》、《破碎的心》、《純真》、《脆弱》、《內在英雄》6大章節娓娓道出蛻變成長之路，開場帶來《甜秘密》、《騎士精神》等一連串舞曲，立即令現場1萬名Fans為之瘋狂，現場氣氛勁High！

Jolin以多個性感造型華麗登場▼

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Jolin特別叮嚀觀眾要用心睇演唱會，而非透過手機欣賞，連換妖豔《血紅女后》、純真《童話公主》等造型，相當百變，Jolin也興奮表示：｢希望我20年後能繼續站在這邊！」台下蔡媽、蔡姐、吳青峰、焦安溥和9m88都坐在VIP區欣賞演出。

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