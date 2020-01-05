【我係金三珣】44歲金宣兒近照太膠　網民質疑整容：完全認唔到！

韓國女星金宣兒，於2005年憑藉與男神玄彬主演的韓劇《我係金三珣》爆紅，劇集被譽為「韓版《BJ單身日記》」，即使放在亞視播出，也錄得佳績。現年44歲的金宣兒日前受邀出席「SBS演技大賞」，紅地氈晚裝靚相曝，身高172cm的她，依然Keep住最佳體態，但疑似再進化的臉孔卻遭到熱議。

金宣兒當年與男神玄彬主演的韓劇《我係金三珣》爆紅，她更為劇集增肥10kg。（網上圖片）

金宣兒（中）早前出席「SBS演技大賞」，開衩長裙超性感，身材非常勻稱，不過就被網民質疑她臉孔再進化。（IG圖片／kimsuna_official）

相中的金宣兒穿上桃紅色抹胸開衩晚裝，露出一雙超白滑大長腿，身型纖瘦，令網民忍不住大讚「天啊！真的身材好好」，不過也有人認為金宣兒的一張臉充滿膠味，質疑她的臉孔再進化，臉容僵硬，下巴也尖得不尋常，網民直呼：「完全認不出來！」、「長這樣肯定是有去修修臉過啊」、「確定這是我認識的三珣嗎？」、「臉也太僵了吧」。唔知大家又點睇？

不少網民認為金宣兒臉孔愈來愈膠，下巴亦變得非常尖。（IG圖片／kimsuna_official）

金宣兒的下巴好像愈來愈尖了。（IG圖片／kimsuna_official）