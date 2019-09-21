YouTuber Yaki下巴整容失敗痛苦度日　後悔年少無知亂打針

近年整形成風，民眾對於微調或整容的接受程度亦愈來愈高，有近30次整形經驗的YouTuber Yaki日前卻發長文，勸大家對身體進行任何入侵式的療程之前，千萬要三思，因為整容導致的後遺症不是每個人都承受得了。

YouTuber Yaki 發長文表示很後悔當初整形沒有深思熟慮，導致下巴變形，而且沒有辦法回復正常。（IG截圖／yakiwong）

Yaki今日（21日）凌晨在社交網站發文，指自己非常後悔多年前因貪靚，「係我腦囟都未生埋既（嘅）年紀，做左（咗）一樣影響我一世人既（嘅）錯事，為左（咗）貪靚、貪過癮、貪新鮮、貪方便、貪平，無思前想後過就將一啲自己都唔知係咩黎既（嘅）野打入塊面到。」她在16歲冒險到內地美容院，花了1,000元人民幣，在下巴注射2針透明質酸，即變「V面」，而且效果很「持久」，所注射的物質沒有被身體吸收，Yaki初時很高興，還覺得很抵。後來問題逐漸浮現，下巴開始變型發脹，而且出現痕癢和長期泛紅，甚至遊走到其他部位，Yaki說：「我先開始識得後悔，點解自己細個咁白痴」。

下巴因為開刀刮走不明物質，導致重創長出肉芽，令下巴更長。（IG圖片／yakiwong )

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Yaki終於在兩年前決定到韓國開刀拯救整形失敗的下巴，沒想到這決定成為她第二個遺憾，「因為我既（嘅）手術係失敗，仲要失敗左（咗）2次，下巴變得更畸形」。第一次手術開刀刮返啲不明物質，Yaki再植入較新假體，但下巴竟然沒有消腫，變得更畸形，她因此而再開刀取出假體，但下巴反而增長，因為手術刮走不明物質導致下巴增生肉芽疤痕，下唇也因此而不能正常閉合。

Yaki頂着這個畸形下巴兩年，心情非常低落，「每日照鏡都好沮喪，面對咁樣既（嘅）自己，仲要面對陌生人既（嘅）嘲笑，最難受既（嘅）係人地（哋）以為你係真心中意呢個咁恐怖既（嘅）下巴」。

經歷過整形失敗，Yaki以過來人的身份，勸籲大家要欣賞自己獨特的一面，變靚有很多種方法，外在可以靠化妝着靚衫，內在美可是多做運動閱讀和旅遊探索，豐富自己的涵養。

Yaki認為變靚有很多種方法，奉獻大家整形前要三思。（IG圖片／yakiwong ）

Yaki表示這些年來好像上了一課漫長的教訓，所以奉勸大家整形前一定要考慮清楚，「呢個真係一個坑黎（嚟），踩左（咗）入去，你就一直輪迴落去，唔好諗住一勞永逸，整容唔係整一次就keep一世，你100%要去不斷維修，整得靚既（嘅），啲假體5年10年都要換，整衰左（咗）既（嘅），你真係唔一定救得返，就算救得返，當中你經歷既（嘅）過程都足以改寫你既（嘅）一生。」一旦開始整容，便是一條不歸路，而且永遠都不可能變回原本的樣貌，大家真的要三思。